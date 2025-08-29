Ο Ακίλε Πολονάρα δεν είναι μόνος του στην μεγάλη μάχη της ζωής του. Έχει πλήθος – άγνωστου σε εκείνον – κόσμου να τον στηρίζει και φάνηκε στο «Ελλάδα – Ιταλία».

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η ιστορία του Ακίλε Πολονάρα δεν είναι μία από αυτές που… πουλάει στις εφημερίδες και τα κλικ έστω κι αν κάποιοι την «εκμεταλλεύονται». Είναι μία μάχη που υπό τη στενή της έννοια, δίνει ο ίδιος. Στην πραγματικότητα όμως, μοναχός του δεν μπορεί να αισθάνεται.

Την λύπηση δεν την καταδέχεται, δεν του ταιριάζει. Με αξιοπρέπεια και περηφάνια τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν, στέκεται και αντιμετωπίζει τον «μπαμπούλα». Πρώτα λευχαιμία και τώρα στα γεννητικά όργανα. Ουδεμία πρόθεση για παραίτηση δεν δείχνει και σε αυτό έχει συμβάλει ο περίγυρός του και όχι μόνο.

Μια μεγάλη αγκαλιά για τον Ακίλε, τον πολεμιστή. Δεν θα μπορούσε να έχει κι άλλο όνομα. Ο μπασκετικός κόσμος τους τελευταίους μήνες κάνει μικρές κινήσεις με μεγάλη σημασία για να σταθεί στο πλευρό του. Όπως ο πρώην συμπαίκτης του και φίλος του Σπίσου, ο οποίος φόρεσε το #33 στο EuroBasket 2025, για να στηρίξει τον Πολονάρα.

Ή η Σάσαρι, ομάδα από τα σπλάχνα της οποίας βγήκε ο Ακίλε Πολονάρα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του. Σε μια περίοδο που ο ίδιος μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, δίχως να ξέρει αν θα παίξει ξανά μπάσκετ. Παλεύοντας για την ίδια τη ζωή του.

Ένα τέτοιο μάθημα, παρέδωσαν και οι Έλληνες φίλαθλοι το βράδυ της Πέμπτης (28/8) στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού και την πρεμιέρα του EuroBasket 2025. Μία απάντηση στην τοξικότητα της εποχής και τα πάσης φύσεως… ευχολόγια που γεμίζουν τα σχόλια σε δημοσιεύσεις για κάθε τι αντίπαλο, μη δικό μας.

Οι πιστοί ακόλουθοι της «Επίσης Αγαπημένης» εδώ και πολλά χρόνια που ακολουθούν τη «γαλανόλευκη» σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, δεν γινόταν να λείψουν από τη Μεγαλόνησο. Οι «Πελαργοί» έδωσαν το δικό τους χρώμα στην εκκίνηση αυτού του ταξιδιού της Εθνικής ομάδας αλλά και έδειξαν στον (πρωτ)αθλητισμό, πως πρέπει να είναι.

Οι Έλληνες φίλαθλοι που κάθονταν ακριβώς πίσω από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, σήκωσαν πανό που έγραφε «Forza Achille Polonara» ενώ πριν το πρώτο τζάμπολ, φώναξαν και ρυθμικά το όνομά του. Κίνηση που «κέρδισε» αν και δεν ήταν αυτός ο σκοπός, το χειροκρότημα του πάγκου των γειτόνων, μεταξύ αυτών του Ντανίλο Γκαλινάρι που μίλησε στους Betarades για τον συμπαίκτη και συμπατριώτη του καθώς και του Τζιανμάρκο Ποτσέκο.

Ο ίδιος ο Πολονάρα, δεν έμεινε ασυγκίνητος. Είδε το πανό και ευχαρίστησε – στα ελληνικά – τους Πελαργούς για τη στήριξή τους. Ο Ιταλός διεθνής δεν είναι μόνος.