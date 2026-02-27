Ο Βασίλης Σπανούλης «στάθηκε» σε δύο σημεία, μετά την ήττα της Εθνικής από το Μαυροβούνιο (27/02, 65-67), αφήνοντας και μία «υπόσχεση» για το επόμενο ματς.

Το Μαυροβούνιο, «υποχρέωσε» την Εθνική (27/02, 65-67) στη Sunnel Arena στην πρώτη της ήττα, για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Σε ένα ματς, που στο τέλος, έδειχνε να το ελέγχει, αλλά με ένα +4 στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη.

Η τελευταία επίθεση πήγε στα χέρια του Βασίλη Τολιόπουλου. Ωστόσο, ο Έλληνας σούτινγκ γκαρντ ήταν άστοχος και δεν μπόρεσε να «στείλει» το ματς στην παράταση.

Τι «πλήγωσε» πάρα πολύ τη «γαλανόλευκη»; Τα σουτ που έχασε, αφού σούταρε με 17.6% (6/34), έξω από τα 6.75 μ.

Αυτό ήταν και ένα από τα δύο «σημεία», που «ξεχώρισε» ο Βασίλης Σπανούλης από την ήττα της Εθνικής. Συγκεκριμένα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, για την αστοχία που υπήρχε, αλλά και τη βιασύνη, που είχαν οι παίκτες του.

Την ίδια ώρα, άφησε και μία «υπόσχεση», αναφέροντας πως η Εθνική θα είναι καλύτερη στο επόμενο ματς.

Υπενθυμίζουμε, πως η «επίσημη αγαπημένη» είναι στον όμιλο Α, έχοντας ρεκόρ 3-1. Οι πρώτες τρεις ομάδες του ομίλου μας θα «συνθέσουν» ένα νέο γκρουπ, με τις τρεις πρώτες τρεις ομάδες του ομίλου Β. Το ίδιο θα γίνει, με τους ομίλους C και D, τους ομίλους E και F, αλλά και τους ομίλους G και H.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρώπη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

Για την «ατυχία» της ομάδας στο τέλος:

«Δεν πιστεύω είναι τύχη, σουτάραμε άθλια την μπάλα, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί και τα παιδιά ήταν εκτός ρυθμού. Στο επόμενο θα είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαμε στην άμυνα, δεχθήκαμε 67 πόντους αλλά τα ποσοστά στην επίθεσή μας ήταν άθλια και δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε με τέτοια ποσοστά».

Για την εμφάνιση των αντιπάλων:

«Πιστεύω πως φάγαμε 67 πόντους. Όταν βάζεις 65 πόντους στο σύγχρονο μπάσκετ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι. Χάσαμε πάρα πολλά ελεύθερα, ήμασταν ανυπόμονοι και πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πιο υπομονετικοί και να παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις».

Για το αν «φταίει» η χρονική περίοδος που οι παίκτες είναι κουρασμένοι:

«Όχι».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη: