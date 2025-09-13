Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το «φάουλ» ποστάρισμα αλλά και το γεγονός πως δεν πανηγύρισε έξαλα την σπουδαία νίκη-πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Το τουρνουά βρίσκεται στο τελικό του στάδιο και καιρός για αναθεώρηση δεν υπάρχει. Ούτε για υπέρμετρο ενθουσιασμό/απογοήτευση. Ω γέγονε γέγονε.

Μία παραπάνω για τον Εργκίν Αταμάν, λόγω του σεβασμού που τρέφει για την Ελλάδα και το ελληνικό μπάσκετ, στους κόλπους του οποίου βρίσκεται την τελευταία διετία.

Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πανηγύρισε με τις γροθιές του υψωμένες – ως συνήθως πράττει μετά από σπουδαία αποτελέσματα. Η Εθνική Τουρκίας «αιχμαλώτησε» την Εθνική ομάδα και ο Εργκίν Αταμάν, τέθηκε στη διάθεση των Media στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου του μεγάλου Τελικού με την Γερμανία.

Μεταξύ άλλων, σχολίασε το επίμαχο ποστάρισμα της τουρκικής Ομοσπονδίας στα social Media, ξεκαθαρίζοντας πως απολύθηκε εκείνος που το έπραξε μετά από εντολή του Χέντο Τούρκογλου ενώ αναφέρθηκε και στους… τελικούς αιωνίων.

Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου του Τελικού, όπου και στάθηκε στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα.

«Αυτά είναι τα σόσιαλ μίντια και τα σόσιαλ μίντια είναι πολύ επικίνδυνα. Ο λόγος; Επειδή μερικές φορές είναι υπό τον έλεγχο μερικών ανθρώπων που δεν έχουν την εμπειρία. Το άκουσα για την ανάρτηση δύο ώρες πριν, ο CEO μας μου το είπε. Έκαναν αυτό το post νομίζω χθες το βράδυ, γύρω στις δύο και αφότου έμαθε για αυτό η ομοσπονδία, αμέσως απέλυσαν αυτόν που έκανε την ανάρτηση, την κατέβασαν και ζήτησαν συγγνώμη. Συμφωνώ απόλυτα, αυτή δεν ήταν σωστή ανάρτηση αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει καμία φορά στα σόσιαλ μίντια και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα.

Χθες ήταν ήρεμα και μετά το παιχνίδι, οι Τούρκοι με τους Έλληνες φιλάθλους. Κάθε φορά όλοι ξέρουν ότι μερικές φορές υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών αλλά οι δύο ομοσπονδίες έχουν πολύ καλή σχέση. Και πολλοί παίκτες μου επίσης, παίζουν και στην Ελλάδα.

Είναι μόλις ένα άτομο που το έκανε αυτό, στις δύο το βράδυ, ίσως με συναίσθημα και αμέσως όταν κατάλαβε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τον αποδέσμευσαν. Δεν είναι πλέον εδώ, τον έστειλαν στην Τουρκία και κατέβασαν τη δημοσίευση. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω ότι νιώθουν άσχημα γιατί έχασαν και όπως ξέρετε χθες, όταν νικήσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, δεν είχα περισσότερη χαρά, δεν έκανα τις γροθιές μου σεβόμενος τους Έλληνες φίλους μου και την Ελλάδα, αλλά είμαι έτοιμος για γροθιές αύριο, όταν πάρω το κύπελλο».

Οι Τούρκοι ξανασκέφτηκαν τις προκλήσεις τους: Πώς αντέδρασε η ελληνική Ομοσπονδία; Αλπερέν Σενγκούν και Τουρκία το… παράκαναν μετά τον αγωνιστικό θρίαμβο του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος στον ημιτελικό με την Εθνική ομάδα.

Για το στρες που ίσως υπάρχει πριν τον μεγάλο τελικό στη θέα του πρώτου χρυσού μεταλλίου, ο Εργκίν Αταμάν είπε… «Κάναμε πλάκα με τον Τσέντι (σ.σ. Οσμάν) πριν έρθουμε εδώ, στη συνέντευξη Τύπου. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε παίξει σε Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό, έχουμε ζήσει την ατμόσφαιρα, το στρες, τη μεγάλη μάχη. Για εμάς, αυτό το ματς δεν έχει στρες! Μετά την εμπειρία στην Αθήνα…».

Και συνέχισε: «Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι σε κάθε παιχνίδι παίζουμε με το ίδιο τέμπο, με συνέπεια και ένταση. Κάθε ματς για εμάς ήταν σαν τελικός, και έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν. Είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το EuroBasket!

Σίγουρα σεβόμαστε τη Γερμανία. Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχει έμπειρους παίκτες και τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως έχουμε προετοιμαστεί σωστά και πιστεύω ότι θα είμαστε 100% έτοιμοι να κερδίσουμε ακόμα ένα ματς και να φέρουμε τον τίτλο στην πατρίδα μας».

Πρόσθεσε επίσης πως… «το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα είναι ότι έχουμε δώσει ήδη μεγάλα ματς απέναντι σε Σερβία, Λετονία και Ελλάδα. Παίζουμε κάθε φορά με την ίδια τακτική, όπως θα κάνουμε και αύριο με τη Γερμανία. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Παραμένουμε πιστοί στο πλάνο μας».

Ο Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει και το επίπεδο της διαιτησίας που περιμένει στον τελικό: «Είναι ο τελικός του EuroBasket. Θα τον παρακολουθήσουν ζωντανά περισσότερες από 100 χώρες. Πάντα περιμένουμε ότι η διαιτησία δεν θα κάνει λάθη, αλλά αυτό είναι μπάσκετ, τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Ελπίζω οι παίκτες μου να κάνουν λίγα λάθη και οι διαιτητές ακόμα λιγότερα.

Οι ρέφερι πρέπει να καταλάβουν πως οι ιδιαιτερότητες ενός τελικού είναι διαφορετικές από κάθε άλλο ματς του τουρνουά. Και το πιο σημαντικό: να μην επηρεάσουν το αποτέλεσμα».