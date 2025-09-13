Αλπερέν Σενγκούν και Τουρκία το… παράκαναν μετά τον αγωνιστικό θρίαμβο του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος στον ημιτελικό με την Εθνική ομάδα.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στα… απόνερα της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής Τουρκίας, κόντρα στο ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025.

Καθαρά και ξάστερα, οι γείτονες «αιχμαλώτισαν» αγωνιστικά την «Επίσημη Αγαπημένη» στο παρκέ της Xiaomi Arena το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στη Λετονία και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9) με τη Γερμανία στη Ρίγα.

Η σαφώς πιο έτοιμη – αγωνιστικά, πνευματικά – και διαβασμένη Τουρκία για ένα τέτοιο παιχνίδι, μπήκε προετοιμασμένη για τη «μάχη» και με το μαχαίρι στα δόντια, εξασφάλισε μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ μετά από 24 χρόνια.

Η αγωνιστική ανωτερότητα, αδιαμφισβήτητη. Από εκεί και πέρα ωστόσο, στο… τσακίρ κέφι γράφτηκαν και ακούστηκαν διάφορα. Από παίκτες εκατομμυρίων και αρμόδιους, τα οποία έφεραν την αντίδραση και την επίσημη διαμαρτυρία για την ακρίβεια από ελληνικής πλευράς.

Το πρωί του Σαββάτου (13/9), αρκετές ώρες μετά τον τουρκικό θρίαμβο στο αγωνιστικό σκέλος, ο επίσημος λογαριασμός της τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ, πόσταρε μία φωτογραφία του αρχηγού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος το οποίο καθοδηγεί ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τσέντι Οσμάν που όχι μόνο αγωνίστηκε κανονικά αλλά ήταν και απόλυτα επιδραστικός στην εκτέλεση του πλάνου, κρεμάστηκε από τη στεφάνη πριν το πρώτο τζάμπολ, την ίδια ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τα καθιερωμένα δευτερόλεπτα αυτοσυγκέντρωσης ή αλλιώς την προσευχή του, πριν από κάθε ματς. Όπως κάνει και στο ΝΒΑ.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Τη φωτογραφία όμως αυτήν, οι Τούρκοι την ανέβασαν με μία λεζάντα που έγραφε… «Δίχως έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός κάνει την πτήση.» Η εν λόγω ανάρτηση όπως ήταν λογικό, ενόχλησε την ελληνική πλευρά, η οποία αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική Ομοσπονδία, την οποία κοινοποίησε και στη FIBA. Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, απολογήθηκαν και έδωσαν εντολή να κατέβει υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και φυσικά έγκριση. Αφού ήταν περίπου τρεις ώρες πάνω, το ποστ κατέβηκε.

Εν… βρασμώ, μερικές ώρες νωρίτερα και με το άκουσμα της «χοντρής κυρίας» ακόμα φρέσκο, ο σούπερ σταρ της Τουρκίας Αλπερέν Σενγκούν, έκανε κι εκείνος μία ανάρτηση προκλητική. Από διάφορα ερωτικά τραγούδια που θα μπορούσε να διαλέξει, επέλεξε τον στοίχο από ένα που αποτελεί «σημαία των εθνικόφρονων» στη γειτονική χώρα και το οποίο έχει συνδεθεί και με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Όλα αυτά στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που ανέβασε μετά το ματς και στην οποία έγραψε τον στίχο… «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας.» Το επόμενο πρωί και αφού έγινε γνωστή η προέλευση του τραγουδιού αυτού, ο κατά τα άλλα παικταράς των Ρόκετς έκλεισε τα σχόλια αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι – από Ελλάδα – που σχολίασαν αρνητικά την ενέργειά του αυτή.

Εκτός από φάσεις μέσα από τον αγώνα και τον ημιτελικό με την Εθνική ομάδα, ανέβασε επίσης ο Σενγκούν ως στόρι στο Instagram και μία «πειραγμένη» φωτογραφία της 12άδας της Εθνικής Τουρκίας με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο κέντρο.