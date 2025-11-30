Η Εθνική συνεχίζει «απόλυτη» στα προκριματικά του MundoBasket 2027. Τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης μετά το ματς με την Πορτογαλία (30/11, 68-76) και πότε έχει ξανά «παράθυρα»;

Η Εθνική συνεχίζει «απόλυτη» στα προκριματικά του MundoBasket 2027. Μετά τη νίκη με τη Ρουμανία (91-64) έκανε το 2/2 στην έδρα της Πορτογαλίας (30/11, 68-76).

Σε ένα ματς, όπου ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ της «γαλανόλευκης» έχοντας 15 πόντους, αλλά και ένα πολύ σημαντικό κλέψιμο στο φινάλε του ματς.

Σε πολύ καλή βραδιά και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα. Πάρα πολλές βοήθειες έδωσε και ο Κώστας Παπανικολάου με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης δήλωσε «περήφανος», για τον τρόπο που δούλεψε η ομάδα του σε αυτήν την προετοιμασία. Παράλληλα, τόνισε ότι η «επίσημη αγαπημένη» έχει πάρα πολύ ταλέντο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη.

Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα. Είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας».

Τι «ακολουθεί» από εδώ και πέρα; Θα κάνουμε αρκετό καιρό να δούμε ξανά την Εθνική, καθώς θα παίξει τα τέλη Φλεβάρη.

Η επόμενή της «αποστολή» ακούει στο όνομα: Μαυροβούνιο, όπου θα το αντιμετωπίσει στις 27 Φλεβάρη. Στις 2 Μαρτίου η «γαλανόλευκη» θα έχει την ίδια αναμέτρηση, αλλά αυτή τη φορά στο Μαυροβούνιο.