Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική ομάδα που παρουσιάστηκε σοβαρή απέναντι στη Ρουμανία και έστειλε μήνυμα πρωτιάς από το ξεκίνημα. Ποια είναι η συνέχεια;

Η Εθνική ομάδα «καλημέρισε» μία ακόμα προκριματική φάση όπως αποχαιρέτησε την προηγούμενη. Άλλωστε είναι ένα από τα πιο πετυχημένα σύνολα σε επίπεδο «παραθύρων», στα οποία διαπρέπει και το επιβεβαίωσε ξανά.

Η χάλκινη στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ Εθνική ομάδα που παρουσιάστηκε με 4 Ευρωλιγκάτους κόντρα στη Ρουμανία, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που έκανε αγώνα δρόμου να προλάβει «κατάπιε» τους Ρουμάνους με 91-64 στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» και μπήκε με το δεξί σε μία διαδικασία που έχει αποκρυπτογραφήσει και με το παραπάνω.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης (18π. με 4/7 τρίποντα και 6 ασίστ) και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που πραγματοποίησε την πιο γεμάτη του εμφάνιση με την Εθνική ανδρών (16π. με 5/7 διπ. και 7 ριμπάουντ), ήταν εκείνοι που «κουβάλησαν» περισσότερο στο σκοράρισμα. Αν και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το θετικό αποτέλεσμα θα ερχόταν. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα είναι χαοτική άλλωστε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός που δεν είχε στη διάθεσή του τους Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο που θα ενσωματωθούν όμως ενόψει του αγώνα με την Πορτογαλία εκτός έδρας (30/11), έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, σε γνώριμο για εκείνον περιβάλλον. Εκτός έμειναν από την πρεμιέρα ο τραυματίας Κατσίβελης, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Νάσος Μπαζίνας και ο Νίκος Τουλιάτος στην νικηφόρα εκκίνηση της «γαλανόλευκης» στον Β’ όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στην Αραβία.

Η Εθνική ομάδα έδειξε από πολύ νωρίς τις «άγριες» διαθέσεις της και με 15-0 επιμέρους σερί, έτριξε τα… δόντια της Ρουμανίας. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η διαφορά άγγιξε και τους 20 πόντους με δίποντο του πρωτοεμφανιζόμενου Περσίδη που κεφαλαιοποίησε την αγωνιστική άνοδο των τελευταίων ετών και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε (17 πόντοι με 5/5 δίποντα και 2/2 τρίποντα).

Στο Οπόρτο της Ιβηρικής, ολοκληρώνεται το πρώτο «παράθυρο» για την Εθνική ομάδα από τα συνολικά έξι μέχρι το Μουντομπάσκετ του 2027. Τρία για την πρώτη φάση και άλλα τρία για τη δεύτερη, όπου οι τρεις καλύτερες ομάδες κάθε γκρουπ θα συνεχίσουν «κουβαλώντας» τα αποτελέσματά τους. Συνεπώς είναι σημαντικό σε αυτό το φορμάτ, η «γαλανόλευκη» να μην υποτιμήσει κανέναν αντίπαλο, ούτως ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή μοίρα για τη β΄ φάση που μοιράζει και τα εισιτήρια.

Ιστορικά πάντως και από αρχής καταβολής της επιστροφής των προκριματικών για τις μεγάλες διοργανώσεις, η Εθνική ομάδα έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα της συνθήκης παρά τις απουσίες και τη παραλαγμένη από την κάθε τελική φάση σύνθεση. Γεγονός που αποτυπώνεται στις 4/4 προκρίσεις.

Με το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρουμανία, η Εθνική ομάδα έφτασε τις 27 νίκες όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας γνωρίσει μόλις οκτώ ήττες. Με λίγα λόγια ξεπέρασε το 70% σε ποσοστό επιτυχίας, με την Λιθουανία και τη Γαλλία να αποτελούν τα μόνο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα με καλύτερο ρεκόρ.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64.

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (3), Μωραΐτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαϊτζάκης 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροβ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Ελ. Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

Ρουμανία (Σιλβασάν): Τοχατάν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικουλέσκου 5, Γκιόργκιε, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλαχ 2, Ούτα 8, Μακιούκα 13 (3).

Το πανόραμα του Β’ Ομίλου

1η αγωνιστική

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία (27/11, 19:00)

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ελλάδα (30/11, 19:00)

Ρουμανία – Μαυροβούνιο (30/11, 19:00)