Οι επιτυχίες στην Ελλάδα για το μπάσκετ δεν έμειναν μόνο στη Ρίγα, καθώς η Εθνική Κωφών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ακόμα μία επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ ήρθε. Τελικά, το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket ήταν μόνο το «ζέσταμα».

Αυτή τη φορά, από τη Ρίγα, θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία και το Τόκιο! Σε μία χώρα, που η Εθνική έχει γράψει μία από τις πιο «χρυσές» ιστορίες στον αθλητισμό της.

Αυτή τη φορά, η Εθνική Κωφών θα επιστρέψει στη χώρα μας με το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Δεκαέξι χρονιά μετά από το χάλκινο του 2009 στη Ταϊβάν, όπως συνέβη και με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη που… ξόρκισε τα φαντάσματα στη Λετονία. Τόσα χρόνια είχε.

Η Εθνική Κωφών διαπρέπει κι ο προπονητής της «ήταν γραφτό» να την αναλάβει Υπάρχει κι αυτή η Ελλάδα που τα καταφέρνει. Ιστορική επιτυχία για την Εθνική ομάδα Κωφών που βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στον μικρό τελικό κέρδισε με 78-67 το Ισραήλ και πρόσθεσε ακόμα ένα ξεχωριστό επίτευγμα στη συλλογή της. Κι αυτό, γιατί στο περσινό EuroBasket είχε κατακτήσει ξανά την 3η θέση.

Η ομάδα του Βασίλη Γεραγωτέλλη, που έχει μακρά συνεργασία με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, κατάφερε να πάρει προβάδισμα οκτώ πόντων στο ημίχρονο με σκορ 38-30.

Στη συνέχεια, ανέβασε την απόδοσή της και αύξησε τη διαφορά στους 13 πόντους, φθάνοντας το σκορ στο 72-59 λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Κορυφαίος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Γιάννης Βαβάτσικος, που πέτυχε 22 πόντους και συνέβαλε και με 12 ριμπάουντ. Ο Απόλλων Δεληγεώργης, άγγιξε το triple-double, έχοντας 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.