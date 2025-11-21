Υπάρχει κι αυτή η Ελλάδα που τα καταφέρνει. Ιστορική επιτυχία για την Εθνική ομάδα Κωφών που βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχει μπάσκετ και πέρα από την Ευρωλίγκα, τους «αιώνιους», το ελληνικό πρωτάθλημα και τους «αστέρες». Τους προβολείς και τα παχυλά συμβόλαια. Εκεί που η συζήτηση μαίνεται.

Την ίδια μέρα που ο Βασίλης Σπανούλης γνωστοποίησε τους «εκλεκτούς» τους για τα πρώτα «παράθυρα» ενόψει του Παγκοσμίου του 2027, μία άλλη Εθνική ομάδα πέτυχε κάτι σπουδαίο. Η Εθνική ομάδα Κωφών στο μακρινό Τόκιο, έκαμψε την αντίσταση της Βενεζουέλας (65-61) και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για την 4άδα των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών.

Παρότι οι Νοτιαμερικάνοι έκαναν την αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνικη ομάδα άντεξε και πανηγύρισε την πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων με επιμέρους σκορ 8-2 στα τελευταία 3’37”.

Και κάπως έτσι, η Εθνική ομάδα πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τη ζώνη των μεταλλίων όπου θα παίξει την Κυριακή (23/11) με την Ουκρανία για μία σίγουρη θέση στο βάθρο των νικητών. Σε μία διοργάνωση με πολλούς συμβολισμούς, τρία χρόνια μετά από τη Βραζιλία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων βαρήκοων και Κωφών.

Δεκαέξι χρονιά μετά από το χάλκινο του 2009 στην Ταϊβάν, όπως συνέβη και με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη που… ξόρκισε τα φαντάσματα στη Λετονία. Τόσα χρόνια είχε.

Άλλες βέβαια οι συνθήκες αφού και μόνο η παρουσία σε τέτοιο επίπεδο για τα παιδιά του Βασίλη Γεραγωτέλη, αποτελεί πολή σημαντικό επίτευγμα. Τα εμπόδια που χρειάστηκε να γκρεμίσουν, πάμπολλα.

Τρία χρόνια πριν, ο επί χρόνια βοηθός του Γιάννη Σφαιρόπουλου αναλάμβανε το δύσκολο έργο και εγχείρημα να αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ομάδας Κωφών. Ήξερε ότι βάζιζε σε άγνωστα μονοπάτια, παρόλα αυτά όχι μόνο δεν φοβήθηκε την πρόκληση αλλά τρόπον τινά την… κυνήγησε κιόλας. Το όφειλε άλλωστε στον εαυτό του και τη δική του περιπέτεια.

«Ένας λόγος που ανέλαβα την εθνική ομάδα είναι γιατί κι εγώ έτυχε να έχω ένα πρόβλημα ακοής πολύ σημαντικό, το οποίο με εμπόδισε να κάνω αυτά που ήθελα. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να βοηθήσω ανθρώπους με ανάλογη δυσκολία», είχε πει ο Έλληνας τεχνικός.

Έτσι αντιμετώπισε το νέο αυτό κεφάλαιο. Το όφειλε στους δικούς του… τείχους που γκρέμισε. Και να που υπό τις οδηγίες του, η Εθνική ομάδα Κωφών έγραψε ιστορία.