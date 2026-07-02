H Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα στη Ρουμανία (73-66), με μία φάση να σημαδεύει πιθανώς και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εθνική ομάδα έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της στη Ρουμανία (73-66), γνωρίζοντας μία αναπάντεχη ίσως ήττα για την οποία είχε «στρώσει» το έδαφος.

Τι κι αν είχε προηγηθεί με 14 πόντους στην τρίτη περίοδο και έδειχνε να ελέγχει την κατάσταση, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έπαθε… μπλακ άουτ στην τελευταία περίοδο όπου σκόραρε μόλις οκτώ πόντους, επέτρεψε μεγάλα σουτ στους Ρουμάνους και υποχρεώθηκε στη δεύτερη ήττα στην πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Όσο κι αν η Εθνική ομάδα δεν παρουσίασε ένα πρόσωπο ικανοποιητικό ενόψει της συνέχειας με την βελτίωση να αποτελεί πρωτίστης σημασίας και επιβεβλημένο ζήτημα, αυτό δεν παύει να σημαίνει πως δεν οφείλει να διαμαρτύρεται για μία φάση στο τελευταίο λεπτό.

Στην επαναφορά με 3.4” να απομένουν για εκείνη και 51” συνολικά και ούσα πίσω στο σκορ με 69-66, ο Βασίλης Τολιόπουλος ζήτησε φάουλ για τρεις βολές στο τέλος του χρόνου αφού υπήρξε επαφή με τον Ρουμάνο αντίπαλό του που βούτηξε.

Οι διαιτητές δεν υπέδειξαν κάποια παράβαση παρά τις φωνές του «Τολιό», του Παπανικολάου και του ελληνικού πάγκου, με τον Έλληνα γκαρντ να κάνει και φάουλ στη συνέχεια, δίνοντας την ευκαιρία στους Ρουμάνους να «κλειδώσουν» τη νίκη.