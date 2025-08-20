Ορεξάτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην φετινή του πρώτη με την Εθνική ομάδα κόντρα στην Λετονία.

Παραφράζοντας την γνωστή ελληνική παροιμία, «σπίτι με Γιάννη, προκοπή κάνει». Ο Αντετοκούνμπο μπήκε στην εξίσωση και αμέσως έκανε τη διαφορά για την Εθνική ομάδα.

Ο Greek Freak που απουσίασε από τα πρώτα φιλικά της «γαλανόλευκης» και έλειψε αρκετά από το οπλοστάσιό της, «έγραψε» στην πρεμιέρα του 33ου/34ου Τουρνουά Ακρόπολις την πρώτη του φετινή παρουσία. Και φρόντισε να αποτελέσει πόλος της «Επίσημης Αγαπημένης» από πολύ νωρίς.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς με… μετρημένα λεπτά (10’20”) στο πρώτο ημίχρονο, υπήρξε κυριαρχικός. Οι συμπαίκτες του, του ακούμπησαν την μπάλα και εκείνος ήταν ασταμάτητος.

Giannis having fun with it.



20 PTS in 10 MINS 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/QpQxRcS36M — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το πρώτο 20λεπτο με ισάρριθμους πόντους και 8/9 δίποντα. Όσα εύστοχα δηλαδή είχε το αντίπαλο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τον έτερο «αστέρα» του γηπέδου, Κρίσταπς Πορζίνγκις, να μένει χαμηλά στο πρώτο μέρος. Στη συνεισφορά του μάλιστα, πρέπει κανείς να συμπεριλάβει και τα οκτώ ριμπάουντ που κατέβασε, φλερτάροντας με το double double μέσα σε 10′

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει τα… δικά του και αλλάζει επίπεδο την Εθνική ομάδα.