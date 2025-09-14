Η Εθνική τα κατάφερε! Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το μετάλλιο της «γαλανόλευκης» αποκάλυψε ότι είχε «προβλέψει» αυτή τη στιγμή, ενώ αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλη τους Έλληνες!

Η Εθνική έβαλε «τέλος» στην… ξηρασία των 16 ετών χωρίς μετάλλιο! Η Ελλάδα κέρδισε τη Φινλανδία (14/09, 92-89) σε ένα ματς, με φινάλε-φωτιά.

Ο Βασίλης Σπανούλης, ήταν ένας άνθρωπος, που μετά από τα μετάλλιά του ως παίκτης κατακτάει ένα και ως προπονητής!

Όπως αποκάλυψε στη κάμερα της ΕΡΤ, περίμενε αυτή τη στιγμή πως θα έρθει! Κι όμως, μετά το ματς της «γαλανόλευκης» τόνισε πως όταν τον είχαν πάρει τηλέφωνο να αναλάβει, ότι την πρώτη χρονιά θα δουλέψει και τη δεύτερη θα πάρει μετάλλιο!

Και έτσι έγινε, καθώς το 2023 υπέγραψε και πριν καλά-καλά «κλείσει» δύο χρόνια στην ομάδα πήρε μετάλλιο. Την ίδια ώρα, αφιέρωσε αυτή τη διάκριση της «επίσημης αγαπημένης», σε όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Ελλάδα, αυτό είναι για σένα! Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους! Σε αυτούς στην Ελλάδα, σε αυτούς στην ξενιτιά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Κάναμε εξαιρετική δουλειά σε όλο το τουρνουά.



Στον ημιτελικό κάναμε το πρώτο μας κακό παιχνίδι. Όλα τα άλλα τα ακούω κουταμάρες. Ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι ένας εξαιρετικός προπονητής όπως και η Τουρκία μια εξαιρετική ομάδα. Κάναμε την αξιολόγησή μας. Απόψε ήμασταν εξαιρετικοί για 38 λεπτά και όλα τα λάθη πήγαμε να τα κάνουμε μαζεμένα σε δύο λεπτά.



Ελπίζω ότι στα επόμενα τουρνουά δε θα έχουμε τέτοια χτυποκάρδια. Τα 16 χρόνια αποχής ήταν πολλά μακριά από το μετάλλιο. Και να μην είμαι στην Εθνική θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Όταν με πήρε ο πρόεδρος τηλέφωνο και ο Νίκος ο Ζήσης του είπα ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσουμε και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».