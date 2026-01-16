Αυτό που ήλπιζε, μέσω Ole.gr, συνέβη. Το ελληνόπουλο που βγάζει μάτια στην Ισπανία, ετοιμάζεται για την πρώτη του γαλανόλευκη εμπειρία.

«Τώρα είχα κάποια επαφή με την Ομοσπονδία και προσπαθούμε κάτι να κάνουμε. Ελπίζω να μπω σε αυτήν την Εθνική ομάδα. Έχω και την Εθνική Βελγίου βέβαια. Είναι δύσκολο να διαλέξεις αλλά θα μου άρεσε να πήγαινα στην Εθνική Ελλάδος», είχε αναφέρει ο Γιώργος Μοναμά στη συνέντευξή του στο Ole.gr προ μερικών εδβδομάδων.

Σε μία επικοινωνία… γνωριμία ουσιαστικά με τον ελληνικό κόσμο της καλαθόσφαιρας, στον οποίο συστήθηκε και στην ενήλικη ζωή αν και απέχει ακόμα μερικούς μήνες από αυτήν.

Ένα μεγάλο πρότζεκτ της (μεθ)επόμενης μέρας του ελληνικού μπάσκετ που μεγαλώνει και αναπtύσσεται αθλητικά και όχι μόνο σε μία από τις καλύτερες ακαδημίες της «γηραιάς ηπείρου» με υποτροφεία, ετοιμάζεται σιγά σιγά για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όχι για διακοπές αλλά για να κάνει αυτό που αγαπά. Να παίξει μπάσκετ.

Το ελληνόπουλο που γεννήθηκε και έζησε μέχρι πριν από δυο χρόνια στις Βρυξέλλες του Βελγίου, θα ταξιδέψει στην Αθήνα μέσα στο Φλεβάρη για να συμμετάσχει σε καμπ της Εθνικής ομάδας U16, σύμφωνα με πληροφίρες του Ole.gr.

Η επικοινωνία με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας έγινε το προηγούμενο διάστημα, με τον Γιώργο Μοναμά να λαμβάνει την πρώτη του κλήση από την «γαλανόλευκη». Πρόκεται για ένα πολύ ελπιδοφόρο prospect που βγάζει… μάτια στην ηλικιακή κατηγορία που αγωνίζεται στην Ισπανία και την πιο ανταγωνιστική λίγκα εκεί, αγωνιζόμενος κόντρα σε ομάδες όπως η αντίστοιχη U16 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με καταγωγή από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας από την πλευρά της μητέρας του όπου και επιστρέφει συχνά – όχι μόνο το καλοκαίρι – για διακοπές, ο Γιώργος Μοναμά βρισκόταν στα ραντάρ των μικρών ηλικιακών τμημάτων της Εθνικής ομάδας που «σορτάρουν» την Ευρώπη για αξιόλογες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί και να στηριχθεί η «γαλανόλευκη» μελλοντικά. Για τον επόμενο Τάιλερ Ντόρσεϊ, πριν να είναι αργά.

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν δύο κλιμάκια Εθνικής Παίδων (ένα στον Βορρά και ένα στον Νότο), όπου κλήθηκαν παιδιά από τον Δημήτρη Μισιακό και τους συνεργάτες του για να αξιολογηθούν και κάποια από αυτά να μπουν σιγά σιγά στο κλίμα του «φοράω το εθνόσημο». Κάτι που αναμένεται να συμβεί περίπου σε έναν μήνα και με τον περιχαρή φυσικά Γιώργο Μοναμά.

Ο πιτσιρικάς που «σκίζει» στην Ακαδημία της Μαδρίτης δεν βλέπει την ώρα για να φορέσει έστω και σε προπόνηση αξιολόγης μπλούζα με το Hellas. Ταπεινός και μετριόφρων παρά την συμπερίληψή του στα κορυφαία πρότζεκτ της γενιάς του (γεννημένος το 2010) από το nbadraftpoint, o Γιώργος Μοναμά αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση. Και μένει να φανεί πόσο μακριά θα πάει αυτό το «γαλανόλευκο» ταξίδι για τον ίδιο.

Ένα παιδί που ξεκίνησε το μπάσκετ εξαιτίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θέλησε να τον ευχαριστήσει στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr για όσα έχει κάνει για την Ελλάδα και το κίνητρο που δίνει στους υπόλοιπους να «κυνηγήσουν» τα όνειρά τους.