Ένα ευχαριστήριο «γράμμα» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το διαμαντάκι που βρίσκεται στα ραντάρ της Εθνικής Ελλάδος και διακρίνεται στην Ισπανία, συστήνεται μέσω του Ole.gr.

Το όνομά του ξεπρόβαλλε ξαφνικά το προηγούμενο διάστημα στα μπασκετικά charts της χώρας, με έμφαση στις επιδόσεις του και το μεγάλο του potential. Την ιστορία του και όσα σκέφτεται γύρω από το μπάσκετ και όχι μόνο, την «ξετυλίγει» ο ίδιος ο Γιώργος Μοναμά μέσω του Ole.gr.

Ένας ώριμος 15χρονος που ζει και μεγαλώνει σε μια ξακουστή ακαδημία μπάσκετ στη Μαδρίτη, έχοντας κερδίσει υποτροφία. Οι πόρτες άνοιξαν μέσω ενός καμπ στην Βαλένθια όπου είχε προσκληθεί πριν από μερικούς μήνες και κέντρισε τα βλέμματα. Η σωματοδομή του και τα φύσει χαρακτηριστικά του τον βοηθούν, σιγοντάρει όμως και το μυαλό, η παιδεία, η ευγένεια.

Με το χαμόγελο στα χείλη, ο Έλληνας από τη μητέρα του και Κονγκολέζος από τον πατέρα του Γιώργος που από τα 14 του διάλεξε τον μοναχικό δρόμο του «απογαλακτισμού» από την οικογένεια με βάρκα τις φιλοδοξίες και τα μπασκετικά όνειρα, αποκαλύπτεται.

Posted this 19/8/2024. Since then Yorgos has grown significantly. He is now listed 195/6'4.



Currently he is having a strong start in the season and he starts getting more buzz around his name. #YorgosMonama https://t.co/9QAO2FjvK7 — Prospects Greece (@ProspectsGR) November 19, 2025

Οι πολύ στενές του σχέσεις με την Ελλάδα και οι επαφές το τελευταίο διάστημα για να πάρει «γαλανόλευκη» γεύση με την Εθνική ομάδα, τα δυνατά του στοιχεία, ο αγαπημένος του παίκτης και ο Παναθηναϊκός που άρχισε να υποστηρίζει εξαιτίας ενός φίλου του στο Βέλγιο. Στο μπάσκετ δηλαδή διότι στο ποδόσφαιρο οι επιρροές από τον θείο του υπήρξαν και θα συνεχίσουν να έχουν «κιτρινόμαυρη» απόχρωση.

Ένα prospect του ελληνικού μπάσκετ το οποίο αφότου την πάτησε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, δείχνει πως προσέχει για να έχει. Ένα παιδί χαμηλών τόνων αλλά υψηλών βλέψεων που θέλει να γράψει το δικό του αφήγημα, παρότι παραδέχεται πως ερωτεύτηκε τη «σπυριάρα» βλέποντας βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν θέλει να γίνει εκείνος όμως παρά μόνο να ζήσει τη δική του ιστορία «να κάνω αυτό που ξέρω καλά και έμαθα…»

Όπως είναι λογικό λόγω αφρικανικών ριζών και χρώματος στο δέρμα του, ο ύψους 194 εκατοστών γκαρντ που έχει την ευχαίρεια να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας και τα πηγαίνει περίφημα στο υψηλότερο επίπεδο στην Ισπανία σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και βελτίωσης με παιδιά από όλον τον κόσμο παίζοντας απέναντι στη Ρεάλ και τις καλύτερες ομάδες της χώρας με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μπαίνει συχνά σε διαδικασία σύγκρισης με τον «Greek Freak» από τους άλλους.

Και τον ευχαριστεί από πλευράς του για όσα έκανε για την Ελλάδα αλλά και τον δρόμο που έχει χαράξει σε περίπτωσεις αντίστοιχες με τη δική του. Με τέτοια νοοτροπία και διαμόρφωση χαρακτήρα από το σπίτι, είναι στο χέρι του Γιώργου Μοναμά το… ταβάνι του και κατά πόσον αυτόν θα το τρυπήσει. Έχει όλα τα φώτα και τα εχέγγυα για να τα καταφέρει πάντως, όντας ένα από τους πρώτους σκόρερ στην κατηγορία Παίδων της Ισπανίας. Ένα μέλλον γεμάτο υποσχέσεις.

Οι περγαμηνές που τον συντροφεύουν σπουδαίες και μεγάλες. Το ταλέντο και οι βάσεις υπάρχουν, η ηλικία όμως είναι ακόμα «τρυφερή» και απαιτείται ένας συνδυασμός για να αναδειχθεί περαιτέρω. Για την ώρα πάντως, ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι, το οποίο τον ωριμάζει, έχοντας πίστη στον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά του…

Σημειώστε το όνομα, Γιώργος Μοναμά. Θα μας απασχολήσει…

Αναλυτικότερα η συνέντευξη του στο Ole.gr: