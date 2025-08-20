Η στιγμή της Εθνικής ομάδας (σχεδόν) έφτασε, το καλοκαίρι πέρασε και ήρθε η ώρα της «γαλανόλευκης» να μπει στο προσκήνιο. Οι μέρες για το τζάμπολ του Eurobasket 2025 περνούν, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα ετοιμάζονται για τη μεγάλη πρόκληση.

Στην Κύπρο και το Γκρουπ C, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα, έχει κληρωθεί η Εθνική Βοσνίας. Η παρέα του Νούρκιτς που πέταξε ουσιαστικά εκτός την Κροατία του Μάριο Χεζόνια, επικρατώντας σε μία κολασμένη ατμόσφαιρα στο Σαράγεβο. Μία πρόκριση που πανηγυρίστηκε έξαλλα.

Παρότι έβαλε πλάτη και συνέβαλε ουσιαστικά ο Ντζάναν Μούσα που βοήθησε στα «παράθυρα» δεν θα καταφέρει να δώσει το παρών. Ο σταρ της Ντουμπάι BC που άφησε τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ, υπεβλήθη σε εγχείρηση στους κοιλιακούς και θα απουσιάσει από το μεγάλο ραντεβού τουκαλοκαιριού.

«Με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας ενημερώσω εσάς και το κοινό ότι, για λόγους υγείας, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά στο προσεχές Ευρωμπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο και σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο να το περνάω. Η ιατρική ομάδα είναι φυσικά ενήμερη με όλες τις λεπτομέρειες.

Πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και η αποκατάσταση θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί», έγραψε ο Μούσα στο λογαριασμό του στο Instagram.

Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μου ραγίζει η καρδιά που δεν θα είμαι εκεί δίπλα στα παιδιά για να παλέψουμε για τη Βοσνία μας. Οι προσδοκίες ήταν και παραμένουν τεράστιες. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα σηκώσουν το βάρος όπως αρμόζει.

Με όλη μου την καρδιά είμαι δίπλα τους και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πολλά ακόμη πρωταθλήματα στα οποία θα πάμε σαν μια ενωμένη ομάδα. Μια ομάδα που δίνει τα πάντα για την πατρίδα μας».