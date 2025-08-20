Το καλό πράγμα αργεί να γίνει δεν λένε; Έτσι συνέβη (και) φέτος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική Ομάδα.

Ο Greek Freak που δεν είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα παιχνίδια προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» λόγω ενός ζητήματος προς διευθέτηση με τους Μιλγουόκι Μπακς, δίνει κανονικά το παρών στο καθιερωμένο Τουρνουά Ακρόπολις.

Και ετοιμάζεται για το EuroBasket 2025, διεκδικώντας επιτέλους την πολυπόθητη και για εκείνον διάκριση με το εθνόσημο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, πάτησε από νωρίς στο παρκέ του ΟΑΚΑ για ζέσταμα με τον αδερφό του Θανάση.

Φυσικά και αποθεώθηκε κατά την παρουσία της Εθνικής ομάδας όταν έφτασε η ώρα για το όνομά του. Είναι ο απόλυτος σταρ αυτού του συνόλου.

Κόντρα στην Λετονία του Κρίσταπς Πορζίγνκις το ντεμπούτο του για φέτος. Απέναντι στην ομάδα της Βαλτικής, εκτός έμεινε ο αδερφός του Κώστας και ο Βασίλης Τολιόπουλος.