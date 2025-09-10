Φίλαθλοι από την Ελλάδα ετοιμάζονται να μεταβούν στη Ρίγα για τον ημιτελικό της Παρασκευής (12/09), απέναντι στην Τουρκία.

Η Ελλάδα ζει μεγάλες στιγμές, καθώς ξανά, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική «έσπασε» την κατάρα των «8» και έκλεισε μία θέση στα ημιτελικά, απέναντι στην Τουρκία.

Το μεγάλο ματς της Παρασκευής (12/09), με στόχο μία θέση στο βάθρο, προφανώς και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Πολλοί Έλληνες φίλαθλοι ετοιμάζουν «απόβαση» στη Ρίγα της Λετονίας, για να δώσουν το «παρών» στη Xiaomi Arena. Ήδη 1000 έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.

Μάλιστα, έχει οργανωθεί ήδη ειδική πτήση τσάρτερ, από την Ελλάδα για τη Ρίγα, ενώ υπάρχουν σκέψεις να κατατεθεί επίσημο έτοιμο στην Aegean για νέες πτήσεις, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να βρεθούν ακόμα περισσότεροι Έλληνες στις εξέδρες.