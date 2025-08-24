Γνωστό έγινε το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας, εν όψει EuroBasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να «κόβει» και τον τελευταίο παίκτη για να έχουμε την τελική 12άδα.

H Ελλάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εν όψει του EuroBasket 2025. Η Εθνική «τελείωσε» τις φιλικές της υποχρεώσεις απέναντι στη Γαλλία (24/08, 77-92), σε ένα ματς πρόβα τζενεράλε.

Λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστοί οι αθλητές, με τους οποίους θα ταξιδέψει η «γαλανόλευκη» στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι μπασκετμπολίστες που είχαν απομείνει στην προετοιμασία ήταν 13, επομένως έπρεπε να «κοπεί» ένας ακόμα.

Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να δηλώνει πως η επιλογή του ήρθε, γιατί προτίμησε να έχει περισσότερες λύσεις στα γκαρντ.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης, για το «κόψιμο» του Βαγγέλη Ζούγρη:

«Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Είναι ένα παιδί που το είχα και στο Περιστέρι. Έχει κάνει τρομερά βήματα προόδου. Είναι ένα παιδί που θα είναι εδώ για πάρα πολλά χρόνια κι ίσως κάποια στιγμή να είναι και ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας. Κάποιες στιγμές πρέπει να παίρνεις κάποιες αποφάσεις…Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Συνεχίζει να βελτιώνεται κι όλο το μέλλον είναι δικό του».

Με αυτόν τον τρόπο, η «επίσημη αγαπημένη» θα έχει στην περιφέρειά της τους: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Κατσίβελη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Παπανικολάου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Στη front-line θα είναι οι: Γιάννης, Κώστας και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η τελική 12άδα της Εθνικής: