Με όλα της τα «όπλα» η Εθνική ομάδα στην πρόβα τζεναράλε πριν το EuroBasket 2025.

Η σκιά έφυγε για την Εθνική, λίγες μέρες πριν μπει στο αεροπλάνο για την Κύπρο και την Λεμεσό με τελικό προορισμό την Λετονία και τη Ρίγα.

Μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα στο Τουρνουά Ακρόπολις κόντρα στην Ιταλία, είχε σημάνει συναγερμός στις τάξεις της «γαλανόλευκης» με τον τραυματισμό του Αλέξανδου Σαμοντούροβ. Όπως φαίνεται όμως, αυτός δεν αποδείχθηκε σοβαρός. Ο νεαρός φόργουορντ της Εθνικής ομάδας ο οποίος πήγε αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις, συμπεριλήφθη κανονικά στην 13μελή αποστολή της Εθνικής ομάδας για την πρόβα τζενεράλε με τους «μπλε» το βράδυ της Κυριακής (24/8) στο ΟΑΚΑ.

Η κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός που είχε υποστεί ο Σάμο, δεν ήταν αρκετή για να τεθεί νοκ άουτ από το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Και βρέθηκε κανονικά στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη.

Αυτό σημαίνει ότι – εκτός απροόπτου αφού τέτοια είναι για την ώρα τα δείγματα – ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ θα ταξιδέψει κανονικά με τους υπόλοιπους στο νησί της Αφροδίτης, στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα των ανδρών.

Ο αθλητής των «πρασίνων» έχει κάνει αρκετά καλή προετοιμασία, κερδίζοντας επάξια όπως όλα δείχνουν μία θέση. Και κάπως έτσι, το δίλλημα που θα λυθεί οσονούπω ανάμεσα σε Κατσίβελη και Ζούγρη, καλά κρατεί.