Η Εθνική ομάδα πακετάρει για την Κύπρο και το EuroBasket 2025 με τον Βασίλη Σπανούλη να στέκεται στις δηλώσεις του σε εκείνο που τον δυσκόλεψε περισσότερο κατά την προετοιμασία.

Ω γέγονε γέγονε. Μετά από έναν μήνα περίπου προετοιμασίας και αρκετής δουλειάς στο παρκέ, ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους 12 με τους οποίους θα πορευτεί στο επερχόμενο μεγάλο ραντεβού σε Κύπρο και Λετονία, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του μεγάλου ραντεβού του καλοκαιριού με μία ήττα από αυτές που αδόκιμα χαρακτηρίζονται ως «διδακτικές». Η σαφώς πιο αθλητική – και πλήρης – Γαλλία «πάτησε» τη «γαλανόλευκη» στο ΟΑΚΑ σε μια απότομη προσγείωση.

Άπαντες από τον Βασίλη Σπανούλη μέχρι τον τελευταίο… τροχό της αμάξης είδαν το αποτέλεσμα αυτό (92-77) ως «ξυπνητήρι» και τέλεια ευκαιρία αφού τα σημαντικά βρίσκονται στα προσεχώς.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόβα τζεναράλε κόντρα στους «μπλε», ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στον παίκτη που «κόπηκε», Βαγγέλη Ζούγρη, τον οποίο και εκθείασε ενώ κλήθηκε να απαντήσει και σε ερώτηση που του έγινε για τους περιορισμούς που ψυθιρίζεται πως βάζουν οι ομάδες στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και κάνουν δύσκολη τη ζωή των προπονητών στις Εθνικές ομάδες.

Αυτοί είναι οι παίκτες, που επέλεξε ο Σπανούλης για το EuroBasket 2025: Ποιος «κόπηκε» την τελευταία στιγμή; Γνωστό έγινε το ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας, εν όψει EuroBasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να «κόβει» και τον τελευταίο παίκτη για να έχουμε την τελική 12άδα.

«Περιορισμοί υπήρχαν μόνο στα δύο πρώτα φιλικά. Πλέον μπορώ να χρησιμοποιήσω όλους τους παίκτες κανονικά. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Γιατί κι εμένα με έπιασε πονοκέφαλος μέσα στο παιχνίδι με τους περιορισμούς! Κοιτούσα πόσο χρόνο έπαιξε ο καθένας, μου έλεγαν βάλε αυτόν, βγάλε αυτόν. Με έπιασε πονοκέφαλος! Δεν μπορούσα να κοουτσάρω την ομάδα όπως ήθελα. Είμαι πολύ αισιόδοξος, όλα τα παιδιά έχουν μεγάλο κίνητρο να πάμε και να κάνουμε ένα πολύ καλό τουρνουά».

Όσον αφορά τον «γαλανόλευκο» στόχο μετά το πέρας της προετοιμασίας, είπε… «Θα προτιμούσα να υπάρχει κριτική ότι δεν πάμε πουθενά. Γιατί ο Έλληνας μόνο έτσι πετυχαίνει, δυστυχώς αυτή είναι η ράτσα μας. Πάντα πετυχαίνουμε όταν κανείς δεν μας πιστεύει.»