Η Εθνική Ισπανίας, που είναι στον όμιλο της Ελλάδας στο EuroBasket, έχασε ακόμα έναν παίκτη για την επερχόμενη διοργάνωση.

Τα προβλήματα τραυματισμών για την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ισπανίας συνεχίζονται, καθώς ο Αλμπέρτο Αμπάλδε αποχώρησε ως τραυματίας, κατά τη διάρκεια του τελευταίου φιλικού αγώνα με τη Γαλλία.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι στον προσαγωγό, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο προσεχές Eurobasket.

🚨 OFICIAL | Alberto Abalde abandona la concentración de #LaFamilia por lesión.



Te echaremos de menos, Alberto‼️



A recuperarse pronto 💪#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 17, 2025

Η Ισπανική ομοσπονδία μπάσκετ ανακοίνωσε ότι ο Αμπάλδε θα απέχει για 2 έως 3 εβδομάδες προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και με άλλους παίκτες, όπως οι Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα και Αλμπέρτο Ντίαθ. Επίσης, ο Σεν-Σουπερί αποχώρησε τραυματίας από το ίδιο φιλικό με τη Γαλλία, το οποίο διεξήχθη στο Παρίσι.

Η Εθνική Ισπανίας βρίσκεται στον όμιλο της Κύπρου και θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου.