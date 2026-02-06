Η ΑΕΚ γελάει καλύτερα (στο BCL) γιατί γελάει τελευταία, όπως απέδειξε για μία ακόμα φορά. Αυτή τη φορά στην έδρα της Τόφας.

Αν κάτι θα έπρεπε να έχουν μάθει οι αντίπαλοι της ΑΕΚ τόσα χρόνια που αγωνίζεται στο Basketball Champions League ούσα η μία από τις τρεις ομάδες που έχει στηρίξει το εγχείρημα αυτό της FIBA από την πρώτη στιγμή δίχως να χάσουν έκδοσή του, είναι το χαρακτηριστικό της άρνησης στην παράδοση. Το περιβόητο refuse to lose που λένε και στα χωριά του τόπου μας.

Το πάθημα των αντιπάλων της όμως απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει μάθημα. Κάτι που αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά το βραδάκι της Τρίτης (3/2) στην Τουρκία απέναντι στην ισχυρή Τόφας (90-93).

Τι κι αν ήξερε πως οι γείτονες έπαιζαν ένα από τα τελευταία τους «χαρτιά»; Τι κι αν είχε «μαξιλαράκι ασφαλείας» με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στη φάση των 16; Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα επιβίωσε παρότι μπήκε σε περιπέτειες στο τέλος και έφτασε στις 9 σερί νίκες μέσα στο 2026.

Κι όλα αυτά παρότι ήρθαν και της πήραν – ανεμενόμενα εν πολλοίς – χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα σε μια κοινωνία ισχυρών, τον καλύτερό της παίκτη στο πρώτο μισό, Κρις Σίλβα. Το σημείο αναφοράς της.

Η συνήθεια του BCL όμως που έγινε λατρεία θέλοντας να επαινήσει την «Βασίλισσα» για το κατόρθωμά της, γράφτηκε ξανά. Come bAEK.

Η αρμάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε ένα ακόμα, το πλέον, καθοριστικό βήμα για να βρεθεί στα playoffs του θεσμού με πλεονέκτημα έδρας.

Η αντίπαλός της έπαιζε στην έδρα της, είχε «πρέπει» και 8’23” πριν ακουστεί η «χοντρή κυρία», βρισκόταν μπροστά με έντεκα πόντους (65-54). Ε και; ΑΕΚ είσαι αφού…

Με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ, Γκρει (τι πιο σύνηθες) και τον ανεβασμένο Χαρακαλαμπόπουλο, έφερε τα κάτω πάνω και απέδρασε. Για την ακρίβεια το έκανε με τον ίδιο τρόπο όπως με την Καρδίτσα και την Άλμπα αφού ΚΑΙ στα τρία ματς της φάσης των ’16’, μπήκε στην τελευταία περίοδο κυνηγώντας στο σκορ. Ποια ήταν η έκβαση; Δικά της και τα τρία ματς με την υπογραφή του «Σάλε». Του μεγαλύτερου προπονητή βάσει προσφοράς και επιτυχιών στην ιστορία του συλλόγου.

Θέλετε κι άλλο ΑΕΚ στατιστικό για να πειστείτε; Είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ομάδα με χαοτική διαφορά από τη δεύτερη που έχει πανηγυρήσει στο φινάλε, έστω κι αν χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο αφού κι αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, παρότι μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο ούσα πίσω στο σκορ. Για την ακρίβεια το έχει κάνει 24 φορές στην ιστορία του BCL από αρχές καταβολής του (2016-17) ενώ η αμέσως επόμενη με.. έφεση στα come back και τα δράματα, έχει 14 νίκες.

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, έχει κερδίσει συνολικά 21 παιχνίδια, φυσικά η κορυφαία του θεσμού στις επιστροφές και σε αυτόν τον τομέα – στα οποία βρέθηκε πίσω με 10+ πόντους. Η αμέσως επόμενη έχει 18.