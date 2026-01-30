Η ΑΕΚ έκανε μια… χαψιά την Άλμπα στο φινάλε και ο «καυτός» Φρανκ Μπάρτλεϊ, αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα μέσω των Betarades.

Η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, «τρύοησε το ταβάνι» της στην Ευρώπη. Κι ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, γεγονός που συνέβη και με τον έτερο «Δικέφαλο», μερικοί από τους πρωταγωνιστές της πορείας «εξαργύρωσαν» την παρουσία τους με μια μεταγραφή. Μεγαλύτερη αμοιβή, ποιο ακριβό συμβόλαιο.

Στην απώλεια των Χαμπ και Χέιλ, η «Ένωση» ήξερε πως είχε να λύσει έναν «γρίφο». Ιδίως στην περίπτωση του δεύτερου αρχισκόρερ της, ο οποίος από το δεύτερο μισό της σεζόν και μετά, πάτησε το γκάζι.

Και για τον λόγο αυτό πήγε σε μία λύση δοκιμασμένη. Το όνομα αυτού… Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός γκαρντ έβγαλε «μάτια» στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Γνωστός για την έφεσή του στο σκοράρισμα, κάνει και στην ΑΕΚ αυτό που ξέρει καλά. Να βάζει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Δεν βγήκε τυχαία άλλωστε πρώτος σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος το 2023 με τη φανέλα της Τριέστε. Αυτά είδε ο Ντράγκαν Σάκοτα, τα… βίωσε για την ακρίβεια όντας στη Ρέτζιο Εμίλια. Και τον πήρε μαζί του στο Μπρίντιζι. Δύο χρονιά μετά και στην ΑΕΚ. Πώς να μην το αποθεώσει λοιπόν, μιλώντας στους Betarades μετά την ΜΑΤΣΑΡΑ που έκανε απέναντι στην Άλμπα;

Ντράγκαν Σακοτα από όλο το γήπεδο στη Sunel Arena αλλά εκείνος «ήρεμα, ήρεμε να τελειώσει, τα παιδιά»#aek #aekfc #aekbc pic.twitter.com/6XhHwTRWBJ — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) January 28, 2026

«Είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός προπονητής για τους παίκτες. Εμπιστεύεται τα παιδιά που φέρνει στην ομάδα και ξέρει ότι μπορούν να βγάλουν φάσεις και μας βάζει όλους στις σωστές θέσεις. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε μένα και φυσικά, εγώ εμπιστεύομαι ό,τι λέει, γιατί είναι θρύλος. Είναι πραγματικά πολύ καλός προπονητής. Είναι πάντα από πάνω μας, πάντα βρίσκει κάτι που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα — αλλά αυτό κάνουν οι καλοί προπονητές. Είμαι χαρούμενος που παίζω ξανά γι’ αυτόν. Ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα εδώ, γιατί είχα παίξει ξανά υπό τις οδηγίες του. Ξέρω πώς είναι ως προπονητής και ως άνθρωπος. Νοιάζεται πραγματικά για εμάς και ελπίζω να συνεχίσουμε σοβαρά όλο αυτό και να φτάσουμε στο Final Four.»

Η ΑΕΚ «κατάπιε» την μέχρι πρότινος Ευρωλιγκάτη Άλμπα Βερολίνου. Η άμυνα με αλλαγές στην τελευταία περίοδο λειτούργησε με μπροστάρη τον… ελεγκτή Μπράουν. Έλεγξε τα ριμπάουντ, είδε τον Χαραλαμπόπουλου να «κουβαλάει» και τον Μπάρτλεϊ να μην σταματιέται.

Η «Ένωση» δεν έκανε απλά το 2/2 στους ’16’ του BCL αλλά πήρε και μία καλή διαφορά ενόψει της αναμέτρησης στη Γερμανία.

Μετά το άκουσμα της «χοντρής κυρίας» και τον Γιόβιτς που ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους σκοράροντας και με την «σπυριάρα», ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς στάθηκε απέναντι από την κάμερα των Betarades.

Έπειτα από 35′ συμμετοχής (26π. με 7/20 σουτ, 4 ριμπάουντ και μία ασίστ για ένα λάθος) όπου βελτίωσε ακόμα περισσότερο τον μέσο όρο του (17.1 π., 3.3 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ σε οκτώ ματς). Ο εξουθενωμένος Φρανκ Μπάρτλεϊ, στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος της ΑΕΚ αλλά και στα στοιχεία που έφεραν στην σπουδαία ανατροπή.

«Ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα κάναμε την αντεπίθεσή μας. Απλώς δεν ξέραμε πότε. Είχαμε πολλά παιδιά που βγήκαν μπροστά. Κάναμε τις φάσεις στο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στις αλλαγές στην άμυνα προς το τέλος της τέταρτης περιόδου. Και τους περιορίσαμε σε λίγα σουτ. Μαζέψαμε τα ριμπάουντ στην τέταρτη περίοδο και πιστεύω ότι αυτό ήταν που μας βοήθησε, γιατί στο πρώτο ημίχρονο μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα με τα επιθετικά ριμπάουντ.

Είναι μια νίκη-δήλωση, ίσως, επειδή η ALBA είναι μία από τις ομάδες-φαβορί. Είναι κάτι σαν δήλωση;

«Ναι, σίγουρα. Αλλά νιώθω ότι κι εμείς είμαστε μία από τις δυνατές ομάδες. Οπότε δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω απέναντι σε κανέναν, ειδικά όταν πρέπει να προστατεύσουμε την έδρα μας. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτοί οι παίκτες μάς έδειξαν ένα σύστημα που δεν είχαμε αντιμετωπίσει φέτος. Όπως είπα, καταφέραμε να προσαρμοστούμε πολύ καλά. Και αυτό μας βοήθησε όταν δώσαμε έμφαση στην άμυνα και στα ριμπάουντ. Κάναμε τις σωστές φάσεις στο τέλος και αυτό ήταν που μας οδήγησε στη νίκη.»

Έχεις ζήσει πιο «καυτό» γήπεδο από τότε που βρίσκεσαι στην Ελλάδα;

«Όχι, απόψε ήταν μάλλον η πιο δυνατή και θορυβώδης μέχρι στιγμής. Ναι, ήταν το πιο θορυβώδες γήπεδο στο οποίο έχουμε παίξει έως τώρα. Οι φίλαθλοί μας, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ο κόσμος μάς έδωσε τεράστια ενέργεια απόψε. Χρειαζόμαστε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, γιατί πραγματικά μας βοηθάει πολύ.