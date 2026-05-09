Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή για τρεις περιόδους, όμως στο 4ο δεκάλεπτο και στην παράταση δέχθηκε ό,τι είχε αποφύγει σε όλο το παιχνίδι.

Η ΑΕΚ «πάγωσε» στην Μπανταλόνα. Η Ρίτας με ένα εντυπωσιακό comeback κατέκτησε στην παράταση το τρόπαιο του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε φτάσει μία… ανάσα από την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της, ούσα «μαγική» για 30 λεπτά.

Όμως, αυτό που συνέβη στο τέταρτο δεκάλεπτο, ιδίως στα τελευταία πέντε λεπτά, αλλά και στην παράταση ήταν πραγματικά καταστροφικό…

Η ΑΕΚ είχε δεχθεί στις τρεις πρώτες περιόδους μόλις 45 πόντους, ενώ αντίθετα σκόραρε 63. Ωστόσο, στα επόμενα 15 λεπτά που ακολούθησαν πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων τα πάντα.

SIMAS LUKOSIUS WITH ONE OF THE CLUTCHEST PERFORMANCES OF ALL TIMES 🤯



4 TRIPLES IN CLUTCH TIME, GAME TYING SHOT 🔥



HE OWNS THE GAME 🤯#BASKETBALLCL | @RYTASVILNIUS pic.twitter.com/ti7OJT7RbS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026

Η Ρίτας σε αυτό το διάστημα κατάφερε να σημειώσει 47 πόντους, δηλαδή περισσότερους από όσους είχε σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι!

Εν αντιθέσει, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κολλήσει για τα καλά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά και στον έξτρα χρόνο πέτυχε μόλις 23 πόντους.

Κάπως έτσι, μέσα σε 15 καταστροφικά λεπτά, η ΑΕΚ έχασε τον τελικό και φεύγει από το Final Four της Μπανταλόνα χωρίς το τρόπαιο, το οποίο έμοιαζε για 30 λεπτά να κρατά και με τα δύο της χέρια…