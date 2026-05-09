Δέκα με τόνο πήρε η ΑΕΚ στην αμυντική της λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο του τελικού με τη Ρίτας.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα αποδεικνύει και στον τελικό με τη Μάλαγα πως μόνο τυχαία δεν ήταν η απόδοσή της και στον ημιτελικό με την back to back πρωταθλήτρια Μάλαγα. Για την ακρίβεια απόρρεια εξαιρετικής δουλειάς στην προετοιμασία της αναμέτρησης και του αντιπάλου, στη σκιαγράφησή του όπως συνέβη στον τελικό με τη Ρίτας.

Η «Ένωση» έπιξε την πληθωρική στον ημιτελικό Ρίτας, περιορίζοντάς την σε 25 μόλις πόντους. Το σύνολο του Ζιμπένας που έχει τον υψηλότερο μέσο όρο ενεργητικό σε πρώτο ημίχρονο με 46,5 πόντους.

Το μόνιμα υψωμένο χέρι των παικτών της ΑΕΚ μπροστά σε αυτούς της Ρίτας, έφερε το πενιχρό 11,7% των Λιθουανών πίσω από την γραμμή του τριπόντου (2/17) με τον αρχισκόρερ της διοργάνωσης Τζέρικ Χάρντινγκ των 29 πόντων κόντρα στην Τενερίφη να μένει στο μηδέν.

Εξαιρετικά αποτελεσματική η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα που κράτησε πιο χαμηλά από κάθε άλλο ματς που έχει δώσει η Ρίτας στην ιστορία της, στο ημίχρονο. Σε 70 παιχνίδια ποτέ ξανά οι Λιθουανοί δεν σκόραραν λιγότερους.

Φανταστική στις αλλαγές, πιο έτοιμη από ποτέ για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού της ιστορίας της.