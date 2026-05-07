Η ΑΕΚ είναι στον τελικό του BCL! Με μία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ εμφάνιση κέρδισε την Ουνικάχα Μάλαγα (07/05, 65-78) και θέλει να «σπάσει» ένα προσωπικό της ρεκόρ!

Οι Ισπανοί έχασαν το στέμμα τους, μετά από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις. Πλέον, αυτό θα καταλήξει στα «χέρια» της «Ένωσης» ή της Ρίτας, που κέρδισε την Τενερίφη (07/05, 87-69).

Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα είχε πολλούς «πρωταγωνιστές», αλλά αυτό που έκανε τη μεγάλη διαφορά ήταν η αμυντική της λειτουργία!

Άλλωστε, μπόρεσε να κρατήσει την Ουνικάχα Μάλαγα μονάχα στους πόντους ενεργητικό. Κι όλα αυτά, ισοφαρίζοντας και ένα προσωπικό της ρεκόρ στη διοργάνωση.

Η νίκη στον ημιτελικό ήταν η Νο.100 στο BCL στους «κιτρινόμαυρους» και πλέον θα ψάξουν την 101η στο «μεγάλο ραντεβού».

Αν τα καταφέρουν, αυτόματα θα έχουμε και μία νέα επίδοση της ΑΕΚ. Αυτό θα αφορά τις συνολικές νίκες, μέσα σε μία σεζόν. Μέχρι στιγμής το ρεκόρ της «Ένωσης» ήταν οι 14. Δηλαδή, όσες είχε κάνει τη σεζόν 2018-19!

Μετά το ματς με την Ουνικάχα Μάλαγα αυτό το ρεκόρ έχει για «συγκάτοικο» τη φετινή σεζόν της ΑΕΚ! Όμως, με μία μεγάλη διαφορά. Πριν από επτά χρόνια είχε παίξει συνολικά 18 ματς, ενώ φέτος έχει γίνει κάτι παρόμοιο με τρία λιγότερα!

Επομένως, στον τελικό εκτός από την κούπα η ΑΕΚ μπορεί να φύγει και με ένα νέο της προσωπικό ρεκόρ.

Τι απομένει να κάνει; Να ολοκληρώσει την τρομερή της εμφάνιση στα ημιτελικά, με νίκη κόντρα στη Ρίτας! Αν θα τα καταφέρει κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά η «Ένωση» έχει τη μεγάλη ευκαιρία να «γράψει» ιστορία…