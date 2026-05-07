Θα συνεχιστεί η… παράδοση του BCL με την Ελλάδα και στην 10η έκδοση στη Μπανταλόνα;

Η καρδιά του μπάσκετ – υπό τη σφαίρα επιρροής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας – και πιο συγκεκριμένα του BCL, χτυπά τις τελευταίες ώρες στην Βαρκελώνη.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα φρόντισε να πετάξει εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Μπανταλόνα, εκμεταλλευόμενη την δύναμη της Sunel Arena στους προημιτελικούς. Έναν κανόνα που επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά.

Πλην όμως, η «Ένωση» έχει πλέον να τα βγάλει πέρα σε μια πρωτόγνωρη για εκείνη συνθήκη. Μακριά από την έδρα της, στο πρώτο Final Four του BCL – από τα τέσσερα στα οποία έχει βρεθεί – εκτός Ελλάδας.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε κρίσιμο μονοπάτι και λίγο πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που επαναπροσδιορίζουν το ίδιο το αντικείμενο, το BCL μπήκε στην επετειακή 10η σεζόν του.

Ένας θεσμός που η Ελλάδα, χάρις την ΑΕΚ κυρίως, έχει αφήσει το δικό της στίγμα. Αλλά και πρωταγωνιστών που σχετίζονται ή έχουν συσχετιστεί τρόπον τινά με το μπάσκετ στον τόπο μας. Με ποιον τρόπο;

Μάικ Γκριν στο Ole για την ΑΕΚ του 2018: «Ακόμα ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι την ατμόσφαιρα» Ακόμα κι αν κοντεύει να περάσει μια δεκαετία, η ανάμνηση της ΑΕΚ και όσα έζησε και πανηγύρισε μαζί της το 2018, παραμένουν έντονα στο μυαλό του Μάικ Γκριν, όπως φάνηκε από τα όσα μοιράστηκε στο Ole.gr.

Οι έξι από τους εννιά MVP’s του Final Four, έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε με τον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος πέντε χρόνια αφότου αναδείχθηκε πολυτιμότερος του σπουδαίου ραντεβού της Τενερίφης το 2017, φόρεσε τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού. Και συνεχίζει να το κάνει.

Στο Final Four του ΟΑΚΑ το 2018, ο Μάικ Γκριν της ΑΕΚ έφυγε με ατομική διάκριση ενώ το 2019 ήταν ο Κέβιν Πάντερ, φορώντας τη φανέλα της Βίρτους, που τα κατάφερε. 4/4 τις πρώτες σεζόν υπήρξης του BCL με τον Θαντ ΜακΦάντεν (πρώην ΠΑΟΚ και Κύμης), να οδηγεί την Μπούργος μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Προσθέστε στους προαναφερθέντες και τους Τι Τζέι Σορτς (Βόννη) και Κέντρικ Πέρι (Μάλαγα) για να εκτοξευτεί το ποσοστό συχέτισης των MVP’s με το ελληνικό μπάσκετ στο 66,6%.