«Πονοκεφαλιάζουν» στην ΑΕΚ με την κατάσταση της υγείας του Τζέιμς Νάναλι, δέκα μέρες πριν το μεγάλο ραντεβού με την Μάλαγα.

Το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που προέκυψε με τον Τζέιμς Νάναλι στην ΑΕΚ, έχει προβληματίσει τους ανθρώπους της ομάδας, μιάμιση εβδομάδα πριν το μεγάλο γεγονός και την πρόκληση που έχουν μπροστά τους οι «κιτρινόμαυροι» για να βρεθούν εκ νέου σε βουνοκορφή της Ευρώπης.

Στην ΑΕΚ στρέφουν την αμέριστη πλέον προσοχή τους στον μεγάλο στόχο του BCL αφού ζόρισαν αρκετά τον Ολυμπιακό στην έδρα τους, πριν τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που έχουν μπροστά τους. Και ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό (84-94), κρίνοντας από την εικόνα της αναμέτρησης, με την πιθανή παρουσία του Τζέιμς Νάναλι.

Ο Αμερικανός βετεράνος γκαρντ-φόργουορντ που «κουβάλησε» την ΑΕΚ στη σειρά με την Μπανταλόνα, έπαθε διάστρεμμα και η παρουσία του στο Final Four κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Ο πρώην NBAer κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μεγάλο ραντεβού στη Βαρκελώνη, όπου ακόμα κι αν συμβεί κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολα θα είναι απόλυτα έτοιμος.

Παρόλα αυτά σε αυτό το σημείο της σεζόν με τα πιο σπουδαία να πλησιάζουν, κανένας πρωταγωνιστής δεν ησυχάζει με την ιδέα της απουσίας του. Άλλωστε η θέλησή του Νάναλι να ενισχύσει την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να πάρει το… αίμα της πίσω αρχικά από τη Μάλαγα και στη συνέχεια να διεκδικήσει για δεύτερη φορά το BCL, μοιάζει και είναι μεγάλη.

Ωστόσο είναι μία περίπτωση που χρειάζεται υπομονή και πίστη στις θεραπείες και το ιατρικό σταφ της «Ένωσης» που έχει πέσει με τα… μούτρα στον Αμερικανό. Κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί σε ανάλογο χρονικό σημείο η ΑΕΚ και πριν από οκτώ χρόνια. Σημάδι ή μήπως οιωνός κατάκτησης;

Τότε ο σταρ της ομάδας Μάνι Χάρις είχε χτυπήσει στο ματς με τη Στρασμπούρ, μένοντας εκτός από τις υποχρεώσεις των κιτρινόμαυρων μέχρι το Final Four της Αθήνα το 2018. Από ιατρικής άποψης μάλιστα, ο MVP του BCL εκείνη τη σεζόν, συγκέντρωνε αρκετά περισσότερες πιθανότητες να μην τεθεί στη διάθεση των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς η σύσταση από τους γιατρούς ήταν το… νυστέρι για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο πόδι που τον ταλαιπωρούσε.

Παρόλα αυτά εκείνος όχι μόνο έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε αλλά ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 20 πόντους στη νίκη επί της Μούρθια που άνοιξε τον δρόμο της κατάκτησης του τροπαίου.

Ο χαρισματικός τελικά σκόρερ «παράκουσε» τις οδηγίες και τις υποδείξεις των γιατρών και κουβάλησε την «Ένωση» μέχρι την τρίτη πανευρωπαϊκή της επιτυχία.