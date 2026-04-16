Ο «κανόνας» της λάβας που καίει κάθε επίδοξο πορθητή της έδρας της ΑΕΚ, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Παρότι απέναντι υπήρχε ο σπουδαίος Ρίκι Ρούμπιο, ο Τζαμπάρι Πάρκερ και το μεγαλύτερο ίσως φαβορί – στα χαρτιά – για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο παλιός όμως – στον θεσμό – είναι αλλιώς. Έχει τον τρόπο ακόμα κι όταν η επίθεση «κολλάει», ή το άγχος τον έχει κατακλύσει με κάτω από 50% ευστοχίας από τη γραμμή των βολών.

Ο μέτριος μέχρι εκείνο το σημείο – αλλά και κουρασμένος – Φρανκ Μπάρτλεϊ έβαλε το dagger 1:11 πριν το φινάλε, βάζοντας την «Βασίλισσα» σε ρόλο οδηγού για πρώτη φορά μετά τα μισά της δεύτερης περιόδου. Άξιος συμπαραστάτης του MVP Γκρέι και της «αποκάλυψης» Μπράουν, ο Δημήτρης Κατσίβελης. Ο go-to-guy της ΑΕΚ που έβαλε ένα τεράστιο σουτ ανατροπής και άπλωσε το χέρι σε 9μιση χιλιάδες κόσμου που βρωντοφώναζαν στις κερκίδες και εκατοντάδες άλλους που είχαν καθίσει μπροστά από τους δείκτες της τηλεόρασης, για να δουν την ΑΕΚ να «τρυπάει» το ταβάνι της.

Κάπως έτσι, οι «κιτρινόμαυροι» που δέχθηκαν μόλις 28 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πήραν το εισιτήριο για το 4ο Final Four της ιστορίας τους στο BCL, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης το 2018 με την Μονακό και της πορείας μέχρι τον τελικό στο Final Eight του 2020.

Η αλύγιστη ΑΕΚ έφτασε σε δίψηφιο αριθμό συμμετοχών σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης (10), ακολουθώντας τους Παναθηναϊκό (16) και Ολυμπιακό (14) σε αυτό το… γαϊτανάκι του ελληνικού μπάσκετ. Ίδιος αριθμός συμμετοχών για τον πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα» Άρη ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ που με τους back-to-back τελικούς του στο FIBA Europe Cup, έφτασε τις 8 παρουσίες στην 4άδα τουλάχιστον ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αρκετά πιο πίσω ακολουθούν το Μαρούσι με τρεις, Πανιώνιος και Ηρακλής με δύο και οι Μακεδονικός, Πανελλήνιος, Περιστέρι και Ολύμπια Λάρισας από μία συμμετοχή σε ημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης.