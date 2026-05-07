Ηχηρή αναμένεται η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στη Μπανταλόνα για τον ημιτελικό με τη Μάλαγα, όχι όμως και η πολυπληθέστερη.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Μάνος Φυρογένης

Στην πολύβουη, πολύχρωμη Βαρκελώνη – που κάτι χρωστάει στην ΑΕΚ, τον οργανισμό και τον κόσμο της από το 1998 – βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα που θα παλέψει για να ανέβει ξανά σε βουνοκορφή της Ευρώπης.

Η «Βασίλισσα» πέταξε εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Μπανταλόνα του Ρίκι Ρούμπιο, χαλώντας τρόπον τινά τα σχέδια της τοπικής κοινωνίας να δουν ξανά το καμάρι της συνοικίας τους να παλεύει για ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Η πρόκριση αυτή της ΑΕΚ έφερε και έναν επαναπροσδιορισμό στην κατανομή ισχύος όσον αφορά και την μάχη της κερκίδας. Εκεί που το κιτρινόμαυρο χρώμα αναμένεται έντονο την Πέμπτη (7/5) όχι όμως και το πολυπληθέστερο.

Πιο συγκεκριμένα και βάσει ενδείξεων, οι Λιθουανοί της Ρίτας Βίλνιους αναμένεται να κερδίσουν κατά κράτος την όποια «κόντρα» στο Palau Municipal d’sports de Badalona αφού έχουν κάνει μαζική απόβαση στην καταλανική πρωτεύουσα.

Στη «Λιέτουβα» άλλωστε το μπάσκετμπολ χρίζει ιδιαίτερης εκτίμησης, μιας και αποτελεί το εθνικό τους άθλημα. Και μιας και δεν συμβαίνει κάθε μέρα σε συλλογικό – και όχι μόνο πλέον επίπεδο – κάποια ομάδα από την πατρίδα τους να παλεύει για μια ευρωπαϊκή κούπα, αρκετοί είναι εκείνοι που αναμένεται να φώναξουν «παρών» το απόγευμα της Πέμπτης (7/5, 18:00 τοπική ώρα).

Η πρώτη συμμετοχή λιθουανικής ομάδας στα ημιτελικά, συνιστά την τέλεια αφορμή για περίπου 1500 εκδρομείς που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για να πάρουν θέση από νωρίς στις κερκίδες.

Δεύτερη τη τάξει δύναμη κόσμου, αυτός της ΑΕΚ. Η «Ένωση» αναμένεται να έχει λίγο πάνω από τους 500 φίλους της που έφτασαν με κάθε μέσο στην Βαρκελώνη για τη νέα συνάντηση με τη Μάλαγα. Αεροπλάνα – μεταξύ αυτών και το τσάρτερ που χρησιμοποίησε η ομάδα – αλλά και λεωφορεία/αυτοκίνητα εκκίνησαν από την Ελλάδα για την πατρίδα του Γκαουντί.

Αριθμός που αν και εφόσον η ΑΕΚ πετάξει εκτός συνέχειας την κάτοχο του τίτλου, αναμένεται να πολλαπλασιαστεί.

Παρότι η διοργάνωση λαμβάνει χώρα στην Ισπανία, Τενερίφη και Μάλαγα – όπως συνήθως συμβαίνει με τις ισπανικές ομάδες – δεν αναμένεται να έχουν πάνω από 300 φίλους τους. Ιδίως οι υποστηρικτές της παρέας του Χουέρτας.

Δεν θα λείψουν βέβαια και οι άδειες θέσεις στο 12 χιλιάδων θέσεων ιστορικό γήπεδο στην Μπανταλόνα, αφού αρκετά εισιτήρια έσπευσαν να προμηθευτούν οι ντόπιοι που δεν έχουν την ίδια ζέση πλέον μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους από την ΑΕΚ.