H AEK και οι τρεις υπόλοιπες ομάδες του Final Four του BCL θα παίξουν την Πέμπτη (7/5) για την πρόκρισή τους στον τελικό και όχι την Παρασκευή, ως είθισται. Ποιος όμως είναι ο λόγος;

Η ΑΕΚ την γνωρίζει την συνταγή πρόκρισης στο Final Four και αυτή γράφει στα συστατικά με μεγάλα γράμματα «Πλεονέκτημα έδρας».

Η «Ένωση» επιβεβαίωσε τον κανόνα που δεν έχει ακόμα εξαίρεση. Προστάτευσε την έδρα της σε εντός έδρας προημιτελικό και ευελπιστεί πως η επιστροφή της απο την Μπανταλόνα, γειτονιά της Βαρκελώνης, αυτή τη φορά θα την συντροφεύει ένα αίσθημα πληρότητας, υπέρμετρης χαράς ίσως και ζάλης.

Στην πρώτη της εμπειρία σε Final Four του BCL μακριά από την Αθήνα, η ΑΕΚ όπως και οι Μάλαγα, Τενερίφη και Ρίτας Βίλνιους θα αγωνιστούν μία μέρα νωρίτερα του συνηθισμένου τριημέρου (Παρασκευή-Κυριακή), με φόντο την κατάκτηση του τροπαίου. Και αυτό μετά από αίτηση των διοργανωτών που έγινε δεκτή από το BCL.

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος υποψηφιότητας της Μπανταλόνα για διεξαγωγή του Final Four ο οποίος και προκρίθηκε, περιλάμβανε τον αστερίσκο της ολοκλήρωσης του τριημέρου πριν την Κυριακή (10/5) λόγω του παραδοσιακού Festes de Maig.

Ένα δρώμενο ουσιαστικά, σαν τοπική γιορτή που περιλαμβάνει χορούς, συναυλίες και παρελάσεις στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και το οποίο ολοκληρώνεται/κορυφώνεται, με την.. καύση του διαβόλου (Quemada del Demonio) το βράδυ της Κυριακής 10/5.

Και καθώς τα δύο γεγονότα συμπέφτουν στην πόλη, ο δήμος ζήτησε την ολοκλήρωση του Final Four του BCL – και για λόγους αστυνόμευσης – Σάββατο αντί για Κυριακή. Πρόκεται για ένα αρκετά μεγά΄λο γεγονός για την περιοχή.