«Η γριά η κότα έχει το ζουμί» δεν λένε; Κάπως έτσι και η κατάσταση στην Τενερίφη.

Αποστολή στην Μπανταλόνα: Μάνος Φυρογένης

Στο άνθος της ηλικίας τους δεν τους λες αλλά τα «χιλιόμετρα» που έχουν καταγράψει όλοι αυτοί μαζί, θα τα ζήλευαν ακόμα και στην πιο κεντρική σκηνή. Η Τενερίφη αποτελεί την πιο πεισματική αντίσταση στα νιάτα, το νέο και το φρέσκο.

Εκεί στα Κανάρα Νησιά μάλλον έχουν βρει το εληξήριο της ζωής. Αν κρίνουμε από τον αγέραστο Μαρσελίνιο Χουέρτας, πρέπει να θεωρείται το μόνο δεδομένο. Αλλά δεν είναι μόνο τούτος.

Η (σχεδόν) πανταχού παρούσα στα μεγάλα ραντεβού του BCL Τενερίφη – περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα σίγουρα με επτά παρουσίες – ξεκίνησε στον ημιτελικό με την φιλόδοξη Ρίτας Βίλνιους με πεντάδα που είχε μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη και 289 μέρες. Όχι δεν αποτελεί καμία δόση υπερβολής.

Εκτός του αειθαλή Μαρσελίνιο Χουέρτας (γεννημένος τον Μάη του 1983 στη Βραζιλία), ο Τσους Βιντορέτα τοποθέτησε δίπλα του τους Άαρον Ντόνερκαμπ (Δεκέμρβης 1985), Γκιόργκι Σερμαντίνι (Απρίλης του 1989), Μπρούνο Φιτιπάλντο (Αύγουστος 1991) και Ρόκας Γκιεντράιτις (Αύγουστος 1992) που είναι και ο νεότερος.

Θα μπορούσαν κάλλιστα όλοι τους να ήταν παλαίμαχοι, αναμφισβήτητα βετεράνοι. Τα τιμημένα νιάτα που έχουν ακόμα τη… σπίθα και αστειεύονται στα αποδυτήρια όπως αποκάλυψε ο Χουέρτας για την ηλικία τους, συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Όχι βέβαια πως και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι νιάτα ατίθασα. Ο βετεράνος του NBA Πάτι Μιλς είδε το πρώτο φως της μέρας το 1988, ο Τιμ Αμπρομάιτις γεννήθηκε το 1989, ενώ και οι Χάιμε Φερνάντεθ και είναι γεννημένοι το 1992 και 1991 αντίστοιχα.

Ωραίοι και οι νέοι αλλά οι παλιοί είναι αλλιώς.