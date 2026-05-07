Η Ρίτας έκανε το «μπαμ» κέρδισε την Τενερίφη (07/05, 87-69) και προκρίθηκε στον τελικό του BCL, αφού «κατάπιε» τους Ισπανούς!

Έγινε το μεγάλο «μπαμ»! Η Ρίτας «κατάπιε» την Τενερίφη (07/05, 87-69) και «έκλεισε» θέση στον τελικό του BCL!

Στην πρώτη της παρουσία στο Final-4 της διοργάνωσης φώναξε «παρών» και πλέον είναι μία… ανάσα πριν το τρόπαιο.

Απέναντί της θα βρει μία εκ των ΑΕΚ ή Μάλαγα, που παίζουν σε λίγη ώρα στον δεύτερο ημιτελικό. Μπορεί το φαβορί να ήταν η Τενερίφη, όμως, αυτό δεν φάνηκε -σχεδόν- ποτέ στην αναμέτρηση.

No pudo ser. La Laguna Tenerife cae ante Rytas Vilnius en la semifinal (87-69) de la #BCL.



Los lituanos, en su primera aparición en la Final Four, lucharán por el título ante Unicaja o AEK. Esta ha sido la quinta participación consecutiva de los aurinegros.



Jerrick Harding y… pic.twitter.com/ix9sPygVXd — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 7, 2026

Η παρέα των «γερόλυκων» τα βρήκαν… σκούρα και αυτό το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα.

Το «πώς»; Αρκεί να δούμε το πόσο χρόνο είχε προβάδισμα η κάθε ομάδα! Η Ρίτας έκανε το ματς, αναμέτρηση για «έναν ρόλο», αφού δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να… ανασάνουν.

Από τα πρώτα, μέχρι και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Οι Λιθουανοί μπήκαν συγκεντρωμένοι και έμειναν πίσω στο σκορ, ΜΟΝΑΧΑ στο πρώτο 10λεπτο!

Κι όμως, με την Τενερίφη να μπορεί να «ξεφύγει», αφού η μεγαλύτερη διαφορά της ήταν το +2, που ήρθε και στην εκκίνηση του ματς.

Την ίδια ώρα, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά για τη Ρίτας. Από την αρχή πάτησε το… γκάζι, έφτασε τη διαφορά της κοντά στο +20, έχοντας για μεγαλύτερη τιμή της το +19!

Παράλληλα, σχεδόν σε όλο το ματς «οδηγούσε» την κούρσα, αφού για 38:27 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ. Από την άλλη, η Τενερίφη μπόρεσε να έχει το «πάνω χέρι» στην αναμέτρηση για κάτι παραπάνω από 1 λεπτό (1:01).

Μπορεί οι Λιθουανοί να μπήκαν σε αυτό το Final-4 ως το αουτσάιντερ, όμως, έδειξαν πως δεν θα είναι και ο «σάκος του μποξ»!