Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ με την απαίτηση της ΓΓΑ που έβαλε προσώρας… μπουρλότο στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τι είπε το υπουργείο για Αταμάν;

Και από το πουθενά… φωτιά άρπαξαν τα μπατζάκια του ελληνικού μπάσκετ τις τελευταίες ώρες με το ενδεχόμενο να μην επιτελέσουν το έργο τους, τουλάχιστον ως προς το όλον τους, όχι ένας ούτε δύο αλλά έξι προπονητές της μεγάλης κατηγορίας μετά τις απαιτήσεις της ΓΓΑ από την ΕΟΚ. Αισιοδοξία σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr για την εξασφάλιση παράτασης που θα βάλει μία άνω τελεία σε ένα σκηνικό «απαξίωσης του μπάσκετ» όπως τόνισε και η ελληνική Ομοσπονδία στην επιστολή-απάντηση που εξέδωσε σε έντονο ύφος προς την Γενική Γραμματεία αθλητισμού πριν από μερικές ώρες. Ανήμπορες να κάνουν κάτι οι ΚΑΕ αφού η «χαρτούρα» και το διαδικαστικό της υπόθεσης, κάθε άλλο παρά εύκολο και άμεσο δεν είναι.

Τεράστιο ζήτημα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ έπειτα από απαίτηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία θέτει κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καθίσει κάποιος στον πάγκο μιας ομάδας, εκτελώντας χρέη πρώτου προπονητή.

Απαιτούμενα που θα μπορούσαν να έχουν βάση και υπόσταση σε μικρότερες κατηγορίες με σαφή έλλειψη έμψυχου δυναμικού και υλικού, όπως για παράδειγμα η γνώση πρώτων βοηθειών και «ΚΑΡΠΑ». Κανένας διαχωρισμός ωστόσο για την πρώτη κατηγορία με τα καταρτισμένα ιατρικά επιτελεία και τους καταξιωμένους προπονητές.

Ουσιαστικά αυτό που ζήτησε ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ η ΓΓΑ από την Ομοσπονδία και συνεπώς τον ΕΣΑΚΕ, ήταν μία κάρτα (έντυπα) που θα περάσει από την Ένωση προπονητών και θα εκδοθεί από εκείνη, με κάποια (απαραίτητα) έγγραφα όπως χαρτί από ψυχίατρο, ποινικό μητρώο από τη χώρα καταγωγής του εκάστοτε προπονητή και διάφορα άλλα ούτως ώστε να μπορέσει να καθοδηγήσει την ομάδα του, στις προσεχείς αναμετρήσεις της Basket League.

Ανάμεσα σε αυτούς που προέκυψε το μεγάλο αυτό θέμα, είναι και ο Εργκίν Αταμάν, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι-μισό πλεονέκτημα έδρας ενόψει post season στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο ίδιο «καζάνι», είναι οι Γιούρι Ζντοβς (ΠΑΟΚ), Ντράγκαν Σάκοτα και ο βοηθός του στην ΑΕΚ, Λούκα Παβίσεβιτς (Πανιώνιος), Ηλίας Παπαθεοδώρου (Μαρούσι) και Χαβιέ Καράσκο (Κολοσσός). Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί αυτή η κάρτα, δεν μπορούν οι παραπάνω να γραφτούν στο φύλλο αγώνα ως πρώτοι προπονητές.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι από ανέφικτο έως ανθρωπίνως αδύνατο να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν τέτοια επίσημα έγγραφα, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκεται και για το εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις, σε λίγα μόνο 24ωρα.

Για τον λόγο αυτό αλλά και την αποφυγή του περαιτέρω «εξευτελισμού», η ΕΟΚ απέστειλε επιστολή σε έντονο ύφος προς τον Αναπλητωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση, ζητώντας του να ανακαλέσει την απόφαση, αν όχι διά παντώς τουλάχιστον προσωρινά ούτως ώστε να μην γραφτεί μία ακόμα «μαύρη» σελίδα στο ελληνικό μπάσκετ.

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πριν από τρεις ημέρες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έλαβε μια επιστολή από το Υπουργείο σας όπου μας διατάσσει να μην επιτρέπουμε στους προπονητές που δεν έχουν κάρτα προπονητή εκδοθείσα από τον Σύνδεσμο προπονητών να κάθονται στον πάγκο των ομάδων τους και να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Στο πλαίσιο της ίδιας αλληλογραφίας, μας επισυνάφθηκε πίνακας με τα ονόματα των προπονητών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου και προφανώς μας απαγορεύσατε να επιτρέπουμε την είσοδο σε οποιονδήποτε άλλον ακόμα και αν έχει την ιδιότητα του προπονητή, αλλά στερείται της ανωτέρω αναφερόμενης κάρτας προπονητή, άλλως η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν θα έχει συμμορφωθεί στις υποδείξεις και εντολές σας και ως εκ τούτου θα είναι παράνομη.

Επιπροσθέτως, με την επιστολή αυτή, δίδεται η εντολή προς τους κομισάριους να επιβλέπουν και να “αστυνομεύουν”, επί της ουσίας τη συνθήκη αυτή, και σε αντίθετη περίπτωση υπαίτια και υπεύθυνη θα είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Όπως σας αναφέρθηκε και διεξοδικά στη μεταξύ ημών τηλεφωνική επικοινωνία, η ανωτέρω επιστολή σας θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες, κινδυνεύοντας, μάλιστα, να τινάξει τα πρωταθλήματα της επαγγελματικής λίγκας (Stoiximan GBL), καθώς και των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, στον αέρα.

Παρά το γεγονός ότι έχει καθοριστεί το μεταξύ ημών πλαίσιο με τη διασύνδεση του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνεχίζετε να επικαλείστε μια αναχρονιστική διάταξη που αναφέρεται σε κάρτες προπονητών που εκδίδει ο Σύνδεσμος προπονητών, ήτοι ένα συνδικαλιστικό όργανο, παρότι τούτου έρχεται, μάλιστα, σε αντίθεση με το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FΙΒΑ) και σας το έχουμε κοινοποιήσει εγγράφως.

Εν έτη 2025 που τα πάντα πλέον είναι ψηφιακά, που το κράτος μας ψηφιοποιείται με έντονους ρυθμούς, που το Υπουργείο σας με το e-kouros έχει οδηγηθεί σε ψηφιακή επανάσταση, και την ίδια στιγμή, που η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, απαγορεύετε στην Ομοσπονδία μας, τη μόνη αρμόδια και υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των συνθηκών των αγώνων, να λειτουργεί ψηφιακά το μητρώο προπονητών, διασυνδεδεμένο πάντα με τον αρμόδια φορέα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και συνεχίζετε να δίνετε τη δυνατότητα σε ένα συνδικαλιστικό φορέα, τον Σύνδεσμο προπονητών, να εκδίδει έντυπες κάρτες προς έλεγχο (!!!).

Ως γνωστόν, μάλιστα, και σύμφωνα με καταγγελίες, δυστυχώς, αναζητείται και η ετήσια συνδρομή των 60 ευρώ παράλληλα για τη χορήγηση κάρτας, ενώ τούτο δεν είναι νόμιμο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα των προπονητών που είναι ενταγμένοι στον πίνακα προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να μην έχουν κανένα περιορισμό στην εκτέλεση του επαγγέλματος τους, παρόλα αυτά παραμένει ενεργό το ζήτημα της συνδρομής και τα παραδείγματα είναι ουκ ολίγα, με τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες για όσους λειτουργούν τοιουτοτρόπως και συνδέουν την εκτέλεση του επαγγέλματος του προπονητή με τη συνδρομή σε ένα συνδικαλιστικό όργανο.

Για τα ανωτέρω, έχουμε καταγγελίες εδώ και αρκετούς μήνες, τις έχουμε αναφέρει στο Υπουργείο σας και εσείς αντί να λάβετε μία ξεκάθαρη θέση έναντι των προπονητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνεχίζετε να επιτείνετε τη σύγχυση, υπηρετώντας την αναχρονιστική διάταξη περί ελέγχου των προπονητών μέσω καρτών, δίνοντας ταυτόχρονα την εξουσία σε ένα συνδικαλιστικό όργανο και δη στο σύνδεσμο προπονητών να στέλνει λίστες, στις οποίες αναγράφονται ποιοι επιτρέπεται (!!!!) και ποιοι δεν επιτρέπεται να κάθονται στο πάγκο των ομάδων για να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Σαφώς, είμαστε πλήρως αντίθετοι με αυτή τη τακτική, η οποία απέχει παρασάγγας από οποιαδήποτε έννοια εκσυγχρονισμού του πλαισίου, τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν τα εργαλεία για ψηφιοποίηση. Τα ανωτέρω, μάλιστα, έχουν αναφερθεί πολλάκις και στον Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κ. Βασίλειο Κάκκο, αλλά αντί επιλύσεως, μας αποστείλατε, μετά την έναρξη των πρωταθλημάτων, επίσημο έγγραφο με τη ρητή εντολή, να ενημερώσουμε τους κομισαρίους να ελέγχουν τις κάρτες προπονητών (!!!!) και να μην επιτρέπουν προπονητές εκτός αυτής της λίστας, ακόμα και αν έχουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να κάθονται στο πάγκο της ομάδας τους εν ώρα αγώνα.

Επιπλέον, μάλιστα, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσουμε σε τέτοιο έλεγχο και δεν εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στην επιστολή σας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα είναι παράνομη. Από την πλευρά μας, θα ακολουθήσουμε τα περιεχόμενα στην επιστολή σας, όπως έχουμε υποχρέωση, αλλά σας επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για την αξιοπιστία των πρωταθλημάτων. Μοναδικός υπεύθυνος για τη δυσφήμιση που θα υποστεί το άθλημα θα είναι το Υπουργείο σας σε συνέχεια των εγγράφων σας, τα οποία άκριτα αποστέλλετε και διατάσσετε την Ομοσπονδία μας να πράξει.

Με την παρούσα επιστολή, τέλος, θέλουμε να σας τονίσουμε ότι πρωτοκλασάτα και καταξιωμένα στον Ευρωπαϊκό χώρο ονόματα προπονητών της Basket League καθώς και πολλών αλλοδαπών προπονητών, ελλείπουν από το πίνακα που σας απέστειλε ο Σύνδεσμος προπονητών και εσείς μας τον αποστείλατε χωρίς κανένα προγενέστερο έλεγχο.

Είναι πραγματικά άξιο απορίας, το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που λειτουργούν θεσμοί σε ένα τόσο φλέγον ζήτημα και συγκεκριμένα όσοι αποστέλλουν τέτοια έγγραφα προς το Κράτος, και εν συνεχεία πως το Κράτος τα αποστέλλει προς εφαρμογή σε μία αθλητική Ομοσπονδία.

Με βάση όλα τα ανωτέρω και ενόψει της διεξαγωγής πρωταθλημάτων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, στις 11-12-13 Οκτωβρίου, παρακαλούμε όπως μέχρι και το Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης, μεταρρύθμισης άλλως τροποποίησης του ανωτέρω εγγράφου σας, προκειμένου να μην οδηγηθούν τα πρωταθλήματα, επαγγελματικά (Stoiximan GBL) και ερασιτεχνικά (A1 Γυναικών, Εlite League κλπ), στην απόλυτη απαξίωση, επί σκοπώ προστασίας του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης από τη δεδομένη δυσφήμηση του σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου της ανωτέρω προθεσμίας, είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε όσα εντελλόμεθα, ενημερώνοντας παράλληλα και τον ΕΣΑΚΕ για τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες».

Γεγονός που έγινε πράξη αφού νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10), λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στους αγώνες της δεύτερης στροφής, το Υπουργείο εξέδωσε ανακουφιστική ανακοίνωση…

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».