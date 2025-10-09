Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Εργκίν Αταμάν στις πρώτες του δηλώσεις μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στη Χώρα των Βάσκων.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη Fernando Buesa Arena το βράδυ της Πέμπτης (9/10) στη Χώρα των Βάσκων και το έδειξε.

Κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν τα λόγια και η προσέγγιση του Εργκίν Αταμάν στη flash interview του αγώνα με την Μπασκόνια στο πλαίσιο της τρίτης στροφής της Euroleague, αν οι «πράσινοι» διατηρούσαν τη διαφορά που έχτισαν στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Παρόλα αυτά επέστρεψαν στους γηπεδούχους να επιστρέψουν και λίγο έλειψε να το πληρώσουν. Ο Κέντρικ Ναν όμως έπαιξε σαν πραγματικός MVP, γέρνοντας την πλάστιγγα.

Το θετικό πρόσημο που μπήκε μπροστά από τη βαθμολογία του Παναθηναϊκού ακριβώς μετά το άκουσμα της «χοντρής κυρίας» δεν ήταν ικανό για να γλυκάνει τον Τούρκο τεχνικό των «πρασίνων» που έδειξε ξανά τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Εργκίν Αταμάν δεν αρέσκεται σε δικαιολογίες και πρώιμες φάσεις, όπως έδειξε και πάλι η ιστορία.

Η αφιλόξενη για τον Παναθηναϊκό Βιτόρια έγινε… δική του παρά τα «καρδιοχτύπια» Ο σαφώς πιο συγκροτημένος και ποιοτικός Παναθηναϊκός «έλυσε τα μάγια» στη Χώρα των Βάσκων, ακόμα κι αν χρειάστηκε τον Κέντρικ Ναν σε νεκρό χρόνο.

«Πρώτα απ’ όλα, απλά κερδίσαμε το παιχνίδι. Δεν είμαι 100% ευχαριστημένος με αυτό που παίξαμε, εξαιρώντας τον Κέντρικ Ναν. Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, με έναν μόνο παίκτη δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η κατάσταση είναι σοβαρή αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν μου αρέσει αυτού του είδους το μπάσκετ που μονάχα ένας παίκτης βρίσκει σκορ. Και οι άλλοι χάνουν την μπάλα, αστοχούν σε λέι απ, σε όλα. Δεν είναι αυτό μπάσκε μεγάλης ομάδας.

Ήμασταν τυχεροί που στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κέντρικ Ναν έβαλε αυτό το σουτ. Το άξιζε, έκανε φοβερό παιχνίδι αλλά είμαι από τους υπόλοιπους πολύ εκνευρισμένος για τον τρόπο που παίξαμε ειδικά στην τελευταία περίοδο.»