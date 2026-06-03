Η απόλυτη «ΤΡΕΛΑ» στον Άρη, αφού μονάχα λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Σπανούλη «έπεσε» το site των «κίτρινων»!

Η «βόμβα» έσκασε και η εποχή Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε και επίσημα το απόγευμα της Τετάρτης (03/06). Ένα πολύ σπουδαίο -και πολυδάπανο- deal όπως αρμόζει στην περίπτωση για τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη εν γένει που ζουν μέρες δεκαετίας 80’s.

Στον πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορα» κινήθηκαν μεθοδικά, βλέποντας πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Έδωσαν στον Βασίλη Σπανούλη όλες αυτές τις εγγυήσεις (περί αγωνιστικού budget και οράματος) που ζητούσε για να οριστικοποιηθεί το deal στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Ιούνη. Η οποία ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Άρη.

Μία πολύ μεγάλη (ΚΑΙ) προσωπική επιτυχία για τον κουμπάρο, φίλο και συνοδοιπόρο του Νίκο Ζήση αφού ο Άρης αλλάζει σελίδα και το κάνει με κρότο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν συμφώνησε απλά στην ανάληψη των ηνίων των Θεσσαλονικέων. Κι αυτό, γιατί έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Δείγμα των βλέψεων που υπάρχουν για να…. ξυπνήσει ο κοιμώμενος γίγαντας.

Ήταν τέτοιος μάλιστα ο παροξυσμός και η ανυπομονησία για αυτήν την ανακοίνωση από πλευράς του κόσμου του Άρη που «έπεσε» το site μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Διατεθειμένος να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Άρη ο ικανοποιημένος Σιάο Αρκετά ικανοποιημένος αγωνιστικά και μη από την σταθερή και πολυεπίπεδη βελτίωση του Άρη, εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Σιάο σε συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ζήση.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύτηκε και ένα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης.

Σε αυτό υπάρχει ένα αγοράκι με τη φανέλα των κίτρινων με το Νο.6 στην πλάτη, λόγω Νίκου Γκάλη, το οποίο ανοίγει τις πύλες του «Αλεξάνδρειου».

Στη συνέχεια δείχνει τον Βασίλη Σπανούλη σε ρόλο «Βασιλιά Αρθούρου», βγάζοντας το θρυλικό σπαθί, «Εξκάλιμπερ», από την πέτρα!