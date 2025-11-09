Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Κίναν Έβανς με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, αναμένεται να συμβεί το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στο ΣΕΦ και τον αγώνα με την Καρδίτσα.

Η ώρα του Κίναν Έβανς επιτέλους έφτασε. Ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού αδημονεί να τον δει με τα «ερυθρόλευκα» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον περιμένει πως και πως. Άλλωστε, στήριξε αρκετά σε εκείνον τον οποίο περίμενε και μένει να φανεί αν έκανε καλά ή όχι.

Ο Αμερικανός γκαρντ που έκανε τη διαφορά στην Ευρώπη πριν τραυματιστεί σοβαρά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και αναγκαστεί να μείνει έξω για ένα διάστημα, πρόσφερε μία πρώτη γεύση στον κόσμο των Πειραιωτών στα φιλικά προετοιμασίας αλλά τους άφησε με την… γλύκα.

Μία βλάβη στον χόνδρο του αριστερού του γονάτου, καθυστέρησε κι άλλο την επάνοδό του. Αναβολή δεν χωρά όμως αυτή τη φορά. Ο Κίναν Έβανς είναι υγιής, πατάει γερά στα πόδια του και μετά από μερικές ομαδικές προπονήσεις στο 100% και αφού το ιατρικό επιτελείο άναψε το πράσινο φως, ο κόουτς Μπαρτζώκας αναμένεται να του δώσει το χρίσμα.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα το μεσημέρι της Κυριακής (9/11, 13:00) στο Φάληρο και την 6η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος, για την πρώτη συμμετοχή του απόφοιτου του Τέξας Τεκ με τους Πειραιώτες. Οι πρωταθλητές Ελλάδας τον περίμεναν, δεν βιάστηκαν να δηλώσουν 8ο ξένο στη Stoiximan GBL κι όταν εκείνος φώναξε «παρών», έσπευσαν να τον δηλώσουν.

Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει αγωνιστικό ρυθμό στον Κίναν Έβανς μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος, ανεβάζοντας σταδιακά τις απαιτήσεις του ως προς εκείνον. Άλλωστε ο υγιής Κίναν Έβανς, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική ομάδα.

Επουδενί δεν προτίθεται να τον ρίξει απευθείας στα βαθιά, βάζοντάς τον σταδιακά στο ροτέισον και δίνοντάς του παιχνίδι με το παιχνίδι όλο και περισσότερες ευθύνες.

Ο Γολγοθάς του Κίναν Έβανς τελείωσε 532 μέρες αφότου σωριάστηκε στο παρκέ, απεγνωσμένος και βαθιά στενοχωρημένος κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με την Λιετκαμπέλις για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Ήταν ανήμερα του τελικού της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα. Ο Τρινκιέρι προσπάθησε μάταια να τον καθησυχάσει. Ο Κίναν Έβανς είδε την πολύμηνη απουσία του να περνάει από μπροστά του, το αντιλήφθηκε αμέσως, δεν ήθελε να το ζήσει ξανά. Λίγους μήνες αφότου είχε επιστρέψει στα παρκέ μετά τη ρήξη του αχιλλείου του τένοντα.

Το ημερολόγιο σε εκείνο το «μαύρο» για κάθε αθλητή απόγευμα που τραυματίστηκε ξανά σοβαρά, έδειχνε 26 του Μάη, 2024. Δεκαεφτά μήνες και 14 ημέρες έπρεπε να περάσουν για να ορθώσει ξανά το ανάστημά του, πατώντας παρκέ.

Τα δύσκολα πέρασαν για τον Κίναν Έβανς, η κράση του οποίου πνευματικά και ψυχολογικά θα δείξει πώς, πότε και αν θα επιστρέψει στην πρότερη κατάστασή του. Σε δύο παιχνίδια προετοιμασίας πρόλαβε να αγωνιστεί όλα κι όλα φέτος, σημειώνοντας τους πρώτους του (ανεπίσημους) «ερυθρόλευκους» πόντους στο κεκλεισμένων των θυρών ματς με τον Προμηθέα (95-67), στα 20′ που βρέθηκε στο παρκέ.

Λίγες ημέρες αργότερα, είχε και 8 πόντους, 2 ριμπ., 2 ασ. και δύο κλεψίματα σε 20’56” στην ήττα από τη Μονακό στην Κύπρο πριν μπει ξανά στα… πιτς. Υπενθυμίζεται πως είχε συμπεριληφθεί τον περασμένο Απρίλη, στις αρχές του, στην αποστολή για το Βερολίνο και τον εκτός έδρας αγώνα με την Άλμπα, δίχως όμως να αγωνιστεί.