Ντέρμπι «αιωνίων» σε λίγες ώρες, με τον Παναθηναϊκό να έχει πολλούς «πονοκεφάλους», αφού πολλοί παίκτες του είναι αμφίβολοι για το ματς με τον Ολυμπιακό (30/03, 19:00)!

Ακόμα ένα ντέρμπι «αιωνίων» ξεκινάει σε λίγες ώρες. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός (30/03, 19:00) θα τεθούν αντιμέτωποι στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σε ένα ματς που μπορεί να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά πάντα μία τέτοια αναμέτρηση «κλέβει» όλα τα φώτα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν σίγουρα μία μεγάλη απουσία, αφού ο Εβάν Φουρνιέ θα εκτίσει την ποινή του από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Την ίδια ώρα, τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο «περίπλοκα». Λίγες ώρες πριν το πρώτο «τζάμπολ» της αναμέτρησης, έγινε γνωστό πως είναι αμφίβολοι αρκετοί παίκτες του έμειναν εκτός προπόνησης!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το «τριφύλλι» μπορεί να παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς το 64% των πόντων του, από την τελευταία νίκη του σε ντέρμπι!

Η σίγουρη απουσία και οι αμφίβολοι

Αρχικά, το τελευταίο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες που «βάφτηκε» πράσινο συνοδεύτηκε και με τρόπαιο.

Φυσικά, μιλάμε για τον τελικό του Allwyn Final-8, όταν και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 79-68 στην Κρήτη.

Όμως, από τότε μπορούμε να δούμε μία τελείως διαφορετική σύνθεση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Αρχικά, ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν.

Την ίδια ώρα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Τζέριαν Γκραντ είναι αμφίβολοι.

Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, με τον Ισπανό φόργουορντ να είναι ο μοναδικός που δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού.

Αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, όλοι οι άλλοι ήταν διψήφιοι στον μεγάλο τελικό!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι μαζί με την απουσία του Ρισόν Χολμς, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του τους 51 από τους 79 πόντους που σκόραρε!

Ή σε μία άλλη μετάφραση το 64,5% των πόντων του, στην τελευταία του νίκη σε ένα ντέρμπι «αιωνίων»!

