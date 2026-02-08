Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Προμηθέα στο ΣΕΦ (08/02, 102-87) και ανέβασε το ρεκόρ του στο 17-0, για την Stoiximan GBL.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, έδωσε ένα update για την κατάσταση των παικτών των Πειραιωτών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

«Για τον Τζόζεφ είναι κάτι τώρα, που θα πάρει ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει με θεραπείες και τα λοιπά. Αυτές οι φάσεις είναι κλασικές περιπτώσεις παικτών που έρχονται από την Αμερική, δεν είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και εδώ οι απαιτήσεις είναι τόσο έντονες όσον αφορά την αθλητικότητα, την ταχύτητα που παίζεται το παιχνίδι και είναι δύσκολο να έχεις αγωνιστικό ρυθμό, όταν δεν παίζεις παιχνίδια.

Οπότε είμαστε “θύματα” αυτής της κατάστασης». Η επιστροφή του Μόρις, όχι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά για τα παιχνίδια του Κυπέλλου είναι σε καλό δρόμο, όπως και του Νιλικίνα. Να δούμε πόσους θα έχουμε τελικά για το παιχνίδι αυτό γιατί είναι σημαντικό. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιείς, να είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παραδοσιακά δυσκολευόμαστε με τον Ερυθρό Αστέρα και είναι σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.