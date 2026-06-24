Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL άλλαξαν στέγη και το Ole.gr γυρίζει το χρόνο πίσω στην… απρόσμενη τελευταία φορά.

Το ΔΣ της διοργανώτριας αρχής της Stoiximan GBL το μεσημέρι της Τετάρτης (24/6) έβγαλε… είδηση και μάλιστα σημαντική για την επόμενη ημέρα του προϊόντος, το οποίο αναμένεται και σαφώς πιο ανταγωνιστικό και υψηλότερου επιπέδου από τη νέα σεζόν – καθώς τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Α1 μπάσκετ, άλλαξαν χέρια.

Η ΕΡΤ δεν ολοκλήρωσε την τριετία στην οποία είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι του 2024 με τον ΕΣΑΚΕ έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στις ομάδες τον χρόνο (όχι ίση απόδοση αλλά βάσει εμπορικότητας) και έτσι οι αγώνες της πορτοκαλί θεάς από τη νέα σεζόν αλλάζουν… στέγη.

Ο ΣΚΑΪ ανέλαβε την επόμενη – σαφώς πιο ανταγωνιστική με την επάνοδο των Θεσσαλονικών – ημέρα της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ έναντι ενός ποσού λίγο πάνω από τα 21 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία. Μία πρόταση που πέρασε και περιλάμβανε 6.350.00 για την πρώτη χρονιά και 7.350.000 ευρώ για τις δύο επόμενες. Συμβόλαιο 2+1 με τη δυνατότητα να ματσάρει ο ΣΚΑΪ και η νέα τηλεοπτική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου που ήθελε την μεγάλη κατηγορία ως… βιτρίνα του φιλόδοξου εγχειρήματος που μπήκε πολύ δυναμικά. Μένει να φανεί πόσοι αγώνες θα μεταδίδονται από το ελεύθερο κανάλι και πόσοι θα χρειαστεί να πληρώσει το κατιτίς του ο φίλος του σπορ για να τους παρακολουθήσει.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα χρήματα που θα μοιραστούν στις ομάδες θα είναι περισσότερα και γι’ αυτό δεν υπήρξε η παραμικρή διχογνωμία κατά τη διαρκεία της ψηφοφορίας. Αλλαγή σκήπτρων που πέρασε με 14-0 ψήφους.

Και κάπως έτσι το αναβαθμισμένο προϊόν επιστρέφει μετά από σχεδόν 20 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου, αφού οι όλοι οι αγώνες της μεγάλης κατηγορίας για τη σεζόν 2007-08, μεταδίδοντας από το ΣΚΑΪ.

Αυτό συνέβαινε και με εκείνους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου, του Πανελληνίου και του Κολοσσού της Ρόδου σε κοινοπραξία και την αμέσως επόμενη. Ενώ το κύκνειο άσμα – μέχρι το καλοκαίρι του 2026 – για τον ΣΚΑΪ και τη Stoiximan GBL, ήρθε ανύποπτα το καλοκαίρι της περιόοδου 2012-13. Κι αυτό από… σπόντα.

Με απόφαση της τότε κυβέρνησης συνεργασίας (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ), έπεσε ξαφνικά… μαύρο στην ΕΡΤ στις 11 του Ιούνη το 2013 και εν μέσω των τελικών του πρωταθλήματος ανάμεσα στον back-to-back πρωταθλητή Ερώπης Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ως εκ τούτου η ΕΡΤ δεν μπορούσε να καλύψει το μεγάλο γεγονός, με τον ΣΚΑΪ να αναλαμβάνει εκτάκτως τη μετάδοση του 3ου τελικού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το παιχνίδι κατοχυρώθηκε με 72-76 υπέρ του πρωταθλητή Ελλάδος Παναθηναϊκού αφού διακόπηκε οριστικά λόγω ρίψης αντικειμένων (κροτίδες, φωτοβολίδες και τραυματισμός Βασίλη Ξανθόπουλου και μελών του πράσινου σταφ) με 1’27” να απομένει στο χρονόμετρο. Και αυτή ήταν η κατάληξη του τελευταίου – μέχρι τον επόμενο το Φθινώπορο του 2026 – αγώνα της Stoiximan GBL από το συγκεκριμένο κανάλι.