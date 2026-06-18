Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού την τρέχουσα σεζόν, γεγονός στο οποίο ευελπιστούν οι Πειραιώτες και για το (εγγύς) μέλλον.

Η θεαματική μετάλλαξη του Τάιλερ Ντόρσεϊ που ήρθε με… φόρα απο την Εθνική ομάδα και το Ευρωμπάσκετ, αποτέλεσε χωρίς αμφιβολία την καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο ομογενής γκαρντ άφησε τα προσωπικά ζητήματα στην άκρη, ήταν πιο εξωστρεφής, απολάμβανε την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα που «αναγκάστηκε» να πάει τον Φουρνιέ στην second unit και… τέλος καλό, όλα καλά.

Οι Πειραιώτες τα σάρωσαν όλα και ο Ντόρσεϊ υπήρξε μία από τις πιο βασικές αιτίες, παρότι στα… πιτς ουσιαστικά για όλα τα παιχνίδια των Τελικών.

Αρκετά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για το στάτους του στον Ολυμπιακό αν και η συνθήκη είναι απολύτως απλή και ξεκάθαρη. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ντόρσεϊ την επιστροφή του στο Λιμάνι για τρία χρόνια το καλοκαίρι του 2024, με την ομάδα μονάχα να διαθέτει το δικαίωμα ολοκλήρωσης της συνεργασίας τους για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί από πλευράς Ολυμπιακού, ποιος ο λόγος άλλωστε, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει θέση – και μάλιστα σημαντική – στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων» και για τη σεζόν 2026-27. Αγωνιστική περίοδος υπάρσπισης των κεκτημένων για τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα και για την ώρα τουλάχιστον, δεν έχει γίνει η παραμικρή συζήτηση για πρόωρη επέκταση συμβολαίου στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, κάτι που όμως συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί το επόμενο διάστημα. Και όπου επόμενο διάστημα… Χ, καθώς ο Ολυμπιακός μπορεί να τον φωνάξει οποτεδήποτε για να συμβεί αυτό, μιας και δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ευχαριστημένες η μία από την άλλη, με τον Ολυμπιακό να έχει αρκετούς λόγους – όταν και εφόσον το αποφασίσει – να χτυπήσει την πόρτα του άσου από την Καλιφόρνια για να τον ανταμείψει, δένοντάς τον στο Λιμάνι.

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης για να συμβεί αυτό αφού από κανονικά ο Ντόρσεϊ θα φορά τα ερυθρόλευκα όπως και να έχει και από τη νέα σεζόν.