Σιγά σιγά εμφανίζονται διάφοροι «μνηστήρες» για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, με την ΑΕΚ να βάζει εκ νέου στο τραπέζι την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία είχε… κολλήσει για κάποιες εβδομάδες.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωρά με αργά αλλά σταθερά βήματα στην ΑΕΚ αφού υπάρχουν μείζονος σημασίας προτεραιότητες που ΠΡΕΠΕΙ να κλείσουν για να μπορούν να γνωρίζουν στην «Ένωση» και πως μπορούν να κινηθούν ως προς το αγωνιστικό μπάτζετ.

Εν αναμονή των νέων, πιο κερδοφόρων συμφωνιών αλλά κυρίως της προοπτικής του NBA Europe, στην ΑΕΚ βάζουν σιγά σιγά σε βάσεις την επόμενη μέρα. Άλλωστε ποτέ δεν ήταν η ταχύτητα το… φόρτε αλλά και πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, πέφτοντας μέσα ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις ξένων που μεταπηδούν σε υψηλότερο επίπεδο άμεσα.

Μία από τις περιπτώσεις που γράφει «προσεχώς» στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, είναι και εκείνη του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Του MVP του BCL και μεγάλου πρωταγωνιστή της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος πραγματοποίησε μία πολύ γεμάτη σεζόν με τα χρώματα της ομάδας, στον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του με την ομάδα.

Ο Μπάρτλεϊ υπέγραψε πέρυσι το καλοκαίρι διετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, η οποία είχε κάνει με την πλευρά του παίκτη κάποιες συζητήσεις για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και μεσούσης της σεζόν, σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr.

Στην «Ένωση» είχαν την πρόθεση να τον επιβραβεύσουν, όπως και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που ήθελαν να τον κρατήσουν και ανέβηκαν αρκετά οικονονικά για να τα καταφέρουν, με σπουδαία οικονομική πρόταση για την προσφορά του, υπερδιπλασιάζοντας τον μισθό του (150 χιλιάδες τον χρόνο). Και να επαναδιαπραγματευτούν το χρονικό διάστημα του συμβολαίου του, θέλοντας να τον δέσουν για περισσότερα χρόνια στη Sunel Arena. Όπως συνέβη και με τον Γκρεγκ Μπράουν που επέκτεινε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ σε χρόνο de te.

Και ενώ το ζήτημα έδειχνε πως βρίσκεται σε καλό δρόμο αφού και ο ίδιος εκτιμά τα όσα του έχει δώσει η ΑΕΚ απολαβάνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του Ντράγκαν Σάκοτα, οι συζητήσεις πάγωσαν για κάποιες εβδομάδες. Κυρίως μετά την Μπανταλόνα που άνοιξε μία κάποια πληγή στην ΑΕΚ, λόγω ορισμέμνων συμπεριφορών και δηλώσεων του Μπάρτλεϊ.

Αυτό δεν άρεσαν και τόσο στους ανθρώπους που τρέχουν την ΑΕΚ, ανεβάζοντας ένα… χειρόφρενο στην περίπτωση του νέου του συμβολαίου. Το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να βγει εκ νέου στο τραπέζι.

Στην ΑΕΚ βλέπουν τη ζήτηση που έχει ο Μπάρτλεϊ, ρίχοντας μάλιστα άκυρο στη Ζενίτ που έκανε μία πολύ ελκυστική πρόταση στην ομάδα των Αθηνών για να βγει ο Αμερικανός από το συμβόλαιό του. Με όποιο υψηλό τίμημα κι αν υπήρχε.

Κι αυτό διότι θέλουν να κρατήσουν στην ΑΕΚ τον Μπάρτλεϊ, επαναφέροντας το ζήτημα του νέου του συμβολαίου. Το επόμενο διάστημα αναμένονται τα νεότερα.