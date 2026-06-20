Αυτή τη φορά, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στον Γιώργο Τανούλη και την επιθυμία του.

Μπασκετικά ο Γιώργος Τανούλης μεγάλωσε την εποχή του έπους της Κωνσταντινούπολης για τον Ολυμπιακό, βλέποντας τους Σπανούλη, Πρίντεζη, Παπανικολάου, Μάντζαρη, Σλούκα και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα να οδηγούν τους Πειραιώτες στην κορυφή της Ευρώπης back-to-back.

Στο «ανθολόγιο» των αναμνήσεων και των εμπνεύσεών υπάρξαν και οι Διαμαντίδης, Φώτσης, Μπατίστ, Τσαρτσαρής και λοιποί με την «πράσινη» έκδοση του 2010-11, που έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ως βέρος Θεσσαλονικιός όμως, οι προσλαμβάνουσές του ήταν… κιτρινόμαυρες. Οικογενειακά και μεγαλώνοντας δεν το έκρυψε. Πήγαινε γήπεδο αγαπώντας ίσως και περισσότερο το ποδόφαιρο, μία εποχή που η παρέα του Κόκε, υποχρέωνε την υπερπρωταθλήτρια τότε Ατλέτικο στην πρώτη της ήττα στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Το μπόι όμως που πήρε και η κλίση του εν τέλει προς την «σπυριάρα», τον οδήγησαν εν τέλει στον κόσμο της πορτοκαλί θεάς, αν και η οικογένειά έχει άξιο αντιπρόσωπο και στο ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Τανούλης δεν μεγάλωσε και ένιωσε στο πετσί του τον ΜΕΓΑΛΟ Άρη της δεκαετίας του 80’s. Δεν είδε με τα ίδια του τα μάτια την πόλη – και τη χώρα ολόκληρη – να κινείται στους ρυθμούς του τότε «Αυτοκράτορα» και του αντίπαλου δέους ΠΑΟΚ στις αρχές της δεκαετίας των 90’s.

Ως λάτρης όμως της ιστορίας και «βιβλιοφάγος», τα διδάχτηκε μέσα από τα αφηγήματα και τους μύθους των δικών του ανθρώπων. Καταφέρνοντας βέβαια – και αυτό είναι κατόρθωμα και της οικογένειάς του – να απεμπλακεί από οτιδήποτε μονόπλευρο και οπαδικό όλα αυτά τα χρόνια που έκανε τα μπασκετικά του βήματα μακριά από εκεί που αισθανόταν «σπίτι» του.

«Μπουσούλισε» στον ΠΑΟΚ όπου έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο, συμπεριλήφθηκε στους Rising Stars και τους πιτσιρικάδες του μέλλοντος στην Πάτρα και τον Προμηθέα, μέχρι να εξαργυρώσει το εισιτήριο με μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 2023.

Στα 21 του έζησε από κοντά και διά ζώσης πως λειτουργεί μία ελίτ ομάδα της Euroleague, προπονήθηκε δίπλα σε παίκτες που θαύμαζε. Προετοιμάστηκε κατάλληλα για να ζήσει τα παιδικά του όνειρα. Και αυτά έγραφαν Άρης.

Μετά από μία σεζόν ως δανεικός στο Μαρούσι όπου πήρε χρόνο συμμετοχής και άλλη μία στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης, όπου όμως στάθηκε άτυχος και δεν φόρεσε τη φανέλα σε επίσημο παιχνίδι διότι τραυματίστηκε σοβαρά στην προετοιμασία, ο Γιώργος Τανούλης είπε «ευχαριστώ» στον Ολυμπιακό για το… σχολείο και έμεινε ελεύθερος για να συνεχίσει με συμβόλαιο κανονικά (3ετές) στον Άρη της νέας εποχής.

Ο 25χρονος πλέον Έλληνας σέντερ πατάει γερά στα πόδια του και δηλώνει έτοιμος για το ταξίδι που τόσα χρόνια περίμενε. Σε έναν Άρη που άλλαξε πίστα και σελίδα, σε μία συνθήκη που δεν θα μπορούσε να την φανταστεί καλύτερη. Με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή, τεράστια δίψα και «πείνα» για την ομάδα που υποστήριζε από μικρό παιδί.

Έκανε υπομονή, δούλεψε σκληρά όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Έδωσε έμφαση στην αποθεραπεία του, είδε την όλη επάνοδό του ως μία δοκιμασία για να επιστρέψει πανέτοιμος. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για ό,τι από μικρός λαχταρούσε.