Τι ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, αναφορικά με την κατάσταση του Ζαν Μοντέρο.

Στην κατάσταση που βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του στην κάμερα του Sport FM TV, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στην Πάτρα, κόντρα στον Προμηθέα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετά εύκολο έργο, καθώς επικράτησαν με 85-45, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Κάπως έτσι, διατήρησαν το απόλυτο, φτάνοντας στο 4/4.

Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε ένα update σχετικά με την ετοιμότητα του Δομινικανού γκαρντ, λέγοντας: «Θα δούμε. Αύριο έχει ατομική προπόνηση και ανάλογα με το πώς θα πάει το πόδι του θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσει να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Αν σας πω κάτι τώρα, δεν είναι σίγουρο».

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε:

«Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη το δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, για ένα οκτάλεπτο-δεκάλεπτο παίξαμε καλά και ανοίξαμε τη διαφορά. Μετά έπαιξαν νεαροί παίκτες από τον Προμηθέα και είπα ότι έπρεπε να τους σεβαστούμε παίζοντας σοβαρά, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, ιδίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και των άλλων ομάδων, που περιμένει μία φορά τον χρόνο να δει την ομάδα του. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να γίνει διαχείριση ενόψει της διαβολοβδομάδας».

Για τα όσα γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ: «Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Το μπάσκετ είναι πάνω απ’ όλα και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, ο κόσμος που έχει έρθει για να δει την ομάδα μας, είναι αυτό που στο τέλος πρέπει να μείνει».