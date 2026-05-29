Τα πάντα στον Άρη για το (εγγύς) μέλλον του, κινούνται γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη και το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Σε ρυθμούς Βασίλη Σπανούλη κινούνται άπαντες στον Άρη περιμένοντας πως και πως τα νεότερα από την απόφαση του Έλληνα τεχνικού για να προχωρήσουν άμεσα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν δύο χαμένα ριμπάουντ και ένα σουτ μακριά από ένα γλυκό φινάλε σε μια μεταβατική σεζόν της σύγχρονης ιστορίας τους. Η έλευση του Σιαό, έφερε κλίμα ευφορίας στις τάξεις των φίλων του Άρη και της Θεσσαλονίκης εν γένει με τη διοίκηση και τους ανθρώπους που «τρέχουν» το σύλλογο, να μένουν ευχαριστημένοι από την προοπτική που άφησε η περίοδος 2025-26.

Και επειδή τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, το σενάριο επιστημονικής φαντασίας αναφορικά με τον Βασίλη Σπανούλη μόνο στη σφαίρα του ιδεατού δεν είναι. Ο πάλαι ποτέ «Αυτοκράτορας» έχοντας ως όπλο τον Νίκο Ζήση, την οικογένεια Αντετοκούνμπο που έχει τις σχέσεις που έχει με τον νέο μεγαλομέτοχο και το όραμα, όχι απλά χτύπησε την πόρτα του ομοσπονδιακού τεχνικού τις τελευταίες εβδομάδες αλλά έχει φτάσει σε μία θέση που περιμένει την απάντησή του.

Οι πιθανότητες ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας ανέβηκαν αισθητά τις τελευταίες ημέρες και όταν έγινε αυτό αντιληπτό από την πλευρά του Άρη, κόπασε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα με άλλον προπονητή. Και ο σχεδιασμός ο ίδιος.

Πάντως και σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, τα νεότερα από το ενδεχόμενο «γάμου» ανάμεσα σε Άρη και Σπανούλη αναμένονται αρκετά σύντομα αφού είναι πρόθεση και των δύο πλευρών να κλείσει η υπόθεση θετικά ή αρνητικά τις επόμενες μέρες.

Γι’ αυτό και αναμένεται μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας ο Άρης να έχει προπονητή. Είτε αυτός είναι ο Βασίλης Σπανούλης, μεγάλο επίτευγμα που έχει μπει τόσο γερά στο μυαλό του Kill Bill, είτε κάποιος από την αγορά του εξωτερικού. Αφού και οι επιλογές στην εγχώρια αγορά, είναι περιορισμένες για τις απαιτήσεις που θα έχει τη νέα σεζόν ο «θεός του πολέμου.»

Όπως γίνεται αντιληπτό έχουν παγώσει για την ώρα και οι οποιεσδήποτε συζητήσεις για τη στελέχωση του ρόστερ της νέας περιόδου αφού πρώτα θα πρέπει να περάσουν οι επιλογές για ανανεώσεις και μεταγραφές, από την έγκριση του νέου προπονητή.

Σε ποια διοργάνωση θα παίζει ο Άρης τη σεζόν 2026-27; Με σαφώς μεγαλύτερες βλέψεις και πρόθεση να εμφανιστεί αρκετά πιο ανταγωνιστικός, θα εμφανιστεί ο Άρης την προσεχή σεζόν στα Κύπελλα της Ευρώπης.

Τέλος η ζωή μέ ή χωρίς τον Σπανούλη στον Άρη αναμένεται να καθορίσει και το αγωνιστικό μπάτζετ της νέας σεζόν καθώς στην πρόταση που έχουν καταθέσει οι Θεσσαλονικείς στον Έλληνα τεχνικό συμπεριλαμβάνεται και ένα αρκετά μεγάλο ποσό για συμβόλαια παικτών το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί, δηλαδή μειωθεί, σε περίπτωση που δεν είναι τελικά ο Σπανούλης ο νέος προπονητής των «κιτρίνων».

Όπως και να έχει, στον Άρη έχουν αποφασίσει τουλάχιστον οικονομικό διπλασιασμό του μπάτζετ αφού «καθάρισε» η ΚΑΕ από χρέη του παρελθόντος και μπορούν τα χρήματα αυτά και παραπάνω που δόθηκαν φέτος για αυτούς τους σκοπούς – και παραπάνω – να δοθούν στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.