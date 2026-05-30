Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στους τελικούς της Stoiximan GBL για ακόμα μία φορά την τελευταία 20ετία, με αυτό το «δίπολο» να μην έχει «σπάσει» σχεδόν ποτέ!

Το μεγάλο ραντεβού «έκλεισε». Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπόρεσαν να «ξεπεράσουν» τα εμπόδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα και θα είναι στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Σε μία σειρά, όπου οι Πειραιώτες θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας, αφού μπόρεσαν να κάνουν το 2/2 στην κανονική διάρκεια κόντρα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Aκόμα μία «μονομαχία» στους τελικούς ανάμεσα στα δύο κλαμπ, που τα τελευταία 20 χρόνια στο τέλος της διαδρομής είναι σχεδόν πάντα οι δύο τους!

Οι μόνες «εξαιρέσεις» της τελευταίας 20ετίας

Από το 2006 και έπειτα το «δίπολο» των «αιώνιων» αντιπάλων δεν λέει να… σπάσει. Για την ακρίβεια, μονάχα δύο σεζόν δεν είχαμε «μάχη» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Πότε έγινε κάτι τέτοιο; Το 2019 και το 2021, ενώ στην ενδιάμεση χρονιά το πρωτάθλημα δεν τελείωσε λόγω του Covid-19.

Ωστόσο, μιλάμε για δύο αγωνιστικές χρονιές που είχαν αρκετές «ιδιαιτερότητες». Ο Ολυμπιακός το 2019 είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει στα «μεγάλα σαλόνια».

Στα προημιτελικά το «διασταύρωμα» ήταν με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο, οι Πειραιώτες αποφάσισαν να μην παίξουν. Γι’ αυτό και στον τελικό δήλωσε «παρών» ο Προμηθέας Πατρών.

Αυτό το γεγονός έφερε και τον υποβιβασμό των «ερυθρολεύκων», που τους κράτησε μακριά από τη μεγάλη κατηγορία για τρία χρόνια, με το 2021 το Λαύριο να είναι στον τελικό. Παρ’ όλα αυτά, από το 2022, όταν και επέστρεψαν το ραντεβού τους με τους «πράσινους» παραμένει σταθερό.

Για την ιστορία, τις 17 φορές που έχουν υπάρξει τελικοί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό από το 2006 και έπειτα το «τριφύλλι» έχει το «πάνω χέρι» με 11 κατακτήσεις πρωταθλήματος.