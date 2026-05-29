Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Άλεκ Πίτερς. Τι είπε για το διαφοροποιημένο σύνθημα που είχε ακουστεί και για εκείνον πριν πάει στο NBA.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός «ξεμέθυσε» νωρίς από το πολύ σημαντικό επίτευγμα με την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού της ιστορίας του και δεν παραπλανήθηκε από τη γιορτή που είχε στηθεί το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Εκεί όπου ο Σάσα Βεζένκοφ – που έβαλε ένα απόστευτο τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της πρώτης περιόδου – και η παρέα του, επιβλήθηκαν με 94-77 της ΑΕΚ και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η βραδιά είχε τρεις ισχυρούς πυλώνες. Δύο προσχεδιασμένους και έναν που ο κόσμος του Ολυμπιακού αποφάσισε. Το τελετουργικό στην αρχή περιλάμβανε την αποκάλυψη του banner για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού και την κούπα της Euroleague που ήρθε στα χέρια των προέδρων που γνώρισαν την αποθέωση και έμεινε διαρκώς πίσω από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Για την τρίτη δυνατή στιγμή αποφάσισε το λαός και είχε να κάνει με τον Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ που έχει γίνει σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ολυμπιακού και βοήθησε τα μέγιστα στο Final Four, άκουσε 2-3 φορές το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα με το ΣΕΦ να… σείεται.

Ο Πίτερς αποθεώθηκε περισσότερο από κάθε άλλον, καθώς ο κόσμος το έχει βάλει στόχο να προσπαθήσει να τον κρατήσει στον Πειραιά, αποδεχόμενος την πρόταση ανανέωσης του Ολυμπιακού. Μάλιστα ακούστηκε το γνωστό σύνθημα «Πίτερς μείνε στον Ολυμπιακό και γράψε το Μιλάνο στα @@δια σου τα δυο», παραλλαγμένο φυσικά όπως είχε ακουστεί πριν πάρει ο Βεζένκοφ την απόφαση να πάει στο ΝΒΑ. Τέτοια περίοδο, τρία χρόνια πριν.

Μετά το τέλος του ματς, ο Σάσα Βεζέζνκοφ στήθηκε μπροστά στις κάμερες και τα μαγνητόφωνα των Media, περιχαρής φυσικά και με ένα διάπλατο χαμόγελο, απαντώντας σε ερωτήσεις και για τον… διοσκουρό του στη θέση ‘4’ Άλεκ Πίτερς.

«Την τελευταία φορά που ακούστηκε το συγκεκριμένο σύνθημα για να μείνει κάποιος στον Ολυμπιακό δεν πήγε πολύ καλά οπότε θα το αλλάξουμε. Κακά τα ψέματα αυτό που κάνει ο Άλεκ τα τελευταία χρόνια είναι απόλυτα συγκινητικό. Είναι ένας τρομερός επαγγελματίας, ένας άνθρωπος με χαμόγελο, πείσμα. Δεν τον έχουμε δει να νευριάζει ποτέ.

Αξίζει τα καλύτερα και νομίζω ότι αυτός και η οικογένειά του θα αποφασίσουν τι είναι καλύτερα για το μέλλον του. Εμείς ό,τι κι αν αποφασίσει, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και πάντα τον θέλουμε κοντά μας. Αλλά νομίζει ότι το αξίζει να το ζήσει. Να παίζει 30 λεπτά, να το ευχαριστιέται γιατί μπορεί να είναι βασικός σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Εγώ του εύχομαι τα καλύτερα και πάντα θα έχει μία θέση στην καρδιά μας», είπε ο Σάσα Βεζένκοφ για τον συμπαίκτη του.

Και συνέχισε περί τούτου… «Ο καθένας έχει την αυτογνωσία και την οικογένειά του από πίσω. Το λέω γιατί το έχω περάσει κι εγώ, είναι κάτι που αποφασίζεις μόνος σου κι όταν κι αν σου λένε οι άλλοι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.

Τώρα που άκουσα το σύνθημα, θυμήθηκε την κατάσταση. Και δεν είναι εύκολη η συνθήκη αυτή για να πω την αλήθεια αλλά μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα του κόσμου. Είναι ένα όμορφο δίλημμα που έχουμε την ευλογία και την τύχη να έχουμε στη δουλειά μας και του εύχομαι πραγματικά να τελειώσει τη σεζόν με ένα τρόπαιο και μετά να αποφασίσει ό,τι είναι καλύτερο για εκείνον.»