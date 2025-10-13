Δεν βγάζει νόημα να ηττήθηκε με αυτό το νούμερο ο Παναθηναϊκός στο Φάληρο από τον αιώνιο αντίπαλό του. Κι όμως συνέβη…

Ποιος είχε πει πως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κι όλα τα σπορ εν γένει είναι παιχνίδι λαθών, για να το αναιρέσει μετά από αυτό; Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» της σεζόν έχει ήδη μπει στο «χρονοντούλαπο» της ιστορίας. Αφήνοντας κάποια συμπεράσματα. Και ένα ανεξήγητο.

Καθυστέρησε λίγες ημέρες αφού συνάντηση στη Ρόδο για το Σούπερ Καπ δεν έγινε αλλά ήρθε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν για πρώτη φορά – από τις πολλές εκτός απροόπτου – στη σεζόν το βράδυ της Κυριακής (12/10) στο Φάληρο, με τους «ερυθρόλευκους» να χαμογελούν (περισσότερο) στο τέλος της αναμέτρησης. Η χρήση του ποσοτικού λόγω της αρκετά διαχειρήσιμης διαφοράς ενόψει δεύτερου γύρου.

Ένα ντέρμπι με δύο αναγνώσεις χωρισμένες στα δύο ημίχρονα. Οι Πειραιώτες έγιναν πιο aggresive στο δεύτερο μέρος, ενδεικτικό και το γεγονός πως χρησιμοποίησαν τα φάουλ τους και τα εξάντλησαν, οδήγησαν το «τριφύλλι» σε πιο δύσκολες ως προς την εκτέλεσή τους προσπάθειες για να κοιμηθούν Οκτώβρη μήνα με το μισό πλεονέκτημα.

Το σχεδόν 50% του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος χάρις τον Βασίλη Τολιόπουλο κυρίως, έδωσε τη θέση του στο 31% στο τέλος του αγώνα. Απόρροια της αθλητικότητας που έβγαλε στο παρκέ ο Ολυμπιακός και «μίκρυνε» το παρκέ.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, παραμένει ένας «γρίφος» μέσα σε πολλά εισαγωγικά πως το σύνολο το Εργκίν Αταμάν δεν έκανε πράξη αυτό που είχε πετύχει τις δύο περασμένες σεζόν. Οι δύο φύσει σκόρερ των ομάδων (Φουρνιέ και Ναν) ήταν εκτός, η φωτογραφία του Γουόρντ όμως δυνατή, ισχυρή.

Παρά την εις βάρος τους συνθήκη αλλά και το γεγονός πως ο Ολυμπιακός ανέβασε ειδικά στο δεύτερο μέρος την έντασή του, οι «πράσινοι» περιόρισαν τα λάθη τους στο ελάχιστο. Τελειώσαν ντέρμπι στο ΣΕΦ, δίχως τον Κέντρικ Ναν, με πέντε μόλις «πουλημένες» μπάλες έναντι εννιά (μικρό νούμερο) του αντιπάλου τους. Εντυπωσιακό 8/0 AST/TO και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Μοιάζει λανθασμένη η ανάγνωση αλλά δεν είναι. Και τα τρία από αυτά μάλιστα προήλθαν από έναν παίκτη (Σλούκας). Ο Τι Τζέι Σορτς των 27′ και του πολύ μεγάλου φόρτου στις πλάτες του, που θύμησε τον παίκτη που έλαμψε στην Παρί, έκανε μόλις ένα λάθος.

Είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός, δείγμα και της πνευματικής ετοιμότητας των «πράσινων» που έμειναν συγκεντρωμένοι. Οι προσπάθειες βγήκαν, όχι όμως με τις ίδιες προϋποθέσεις σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την καλύτερη αντιμετώπιση στο high σκριν του Σορτς και τα λίγα πράγματα που πήρε το «τριφύλλι» από τα 3άρια του, λόγω και Γουόρντ φυσικά, ήταν αρκετά για να ισοσκελίσουν τα πολύ λίγα λάθη στα οποία υπέπεσε ο Παναθηναϊκός.