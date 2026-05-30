Ο Μουστάφα Φαλ σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Τι ισχύει στην περίπτωσή του και πόσο εφικτό είναι να συμβεί αυτό;

Ωστόσο, πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό το σενάριο; Η αλήθεια είναι πως έχει κάθε δικαίωμα να το θελήσει, αφού είναι τρία χρόνια μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, μιας και διανύει την πέμπτη του σεζόν στο Λιμάνι.

Σε περίπτωση που ο Γάλλος σέντερ που καταγόταν από τις ΗΠΑ, θα έπρεπε να έχει «κλείσει» μία επταετία, ώστε να μπορεί να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.

Παράλληλα, «τικάρει» όλα τα υπόλοιπα κουτάκια, που προβλέπει ο νόμος, καθώς είναι ενήλικος. Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα.

Μπορεί να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη (π.χ. με εκκαθαριστικά εφορίας, εργασία ή ασφάλιση).

Το μόνο που απομένει είναι να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις, όπου θα πρέπει να εξεταστεί γραπτά στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία και τους θεσμούς.

Ο ίδιος ο Μουστάφα Φαλ σκέφτεται σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, ακόμα και αν έχει παίξει με τη φανέλα της Γαλλίας.

Την ίδια ώρα, ο γιος του πηγαίνει σε γαλλοελληνικό σχολείο και η περίπτωση του θηριώδη σέντερ θυμίζει πάρα πολύ τον Κάρλος Ζέκα.

Αν και εφόσον ο Γάλλος σέντερ αποφασίσει να πάρει το ελληνικό διαβατήριο θα υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές.

Κι αυτό, γιατί δεν θα πιάνει θέση «ξένου» στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αφού θα διαθέτει κανονικά ελληνικό διαβατήριο.

Αναλυτικά, τα κριτήρια για να μπορέσει κάποιος να πάρει ελληνικό διαβατήριο:

Ως Ευρωπαίος πολίτης, έχει το προνόμιο να απαιτείται μόνο τριών (3) ετών συνεχής νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα πριν από την αίτηση (αντί για τα 7 έτη που ισχύουν γενικά). Επιπλέον, πρέπει: Να είναι ενήλικος. Να μην έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένα αδικήματα. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), το οποίο αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων (εξετάζεται στην ελληνική γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία και τους θεσμούς). Να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική σας ένταξη (π.χ. με εκκαθαριστικά εφορίας, εργασία ή ασφάλιση).

Τι περιέχουν οι εξετάσεις που δίνουν όσοι θέλουν να πάρουν ελληνικό διαβατήριο: