Ο Ματίας Λεσόρ στα «χέρια» του Νικ Φαν Ντάικ. Τι είχε πει ο Κώστας Γαλανόπουλος στους Betarades, για τον έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό;

Ο κύβος ερρίφθη για τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ πήρε αρκετές γνώμες και τελικά θα περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα, θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, ώστε να καταπολεμήσει τον τραυματισμό του, που τον ταλαιπωρεί για περίπου έναν χρόνο.

Τα πρώτα μηνύματα, για την απoκατάστασή του είναι πολύ θετικά. Όπως έγινε γνωστό, από τον Παναθηναϊκό θα χειρουργηθεί την επερχόμενη Δευτέρα (24/11) από τον έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό, Νικ Φαν Ντάικ, στο Οπόρτο της Πορτογαλίας.

Ποιος είναι ο Φαν Ντάικ και τι είχε πει ο Γαλανόπουλος στους Betarades

Μιλάμε για έναν 74χρονο Ολλανδό, που είναι ειδικός στην αθλητική τραυματολογία και την αρθροσκοπική χειρουργική του αστραγάλου και του γόνατος. Αυτή τη στιγμή, δουλεύει στα FIFA Medical Centres of Excellence σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Είναι ο εμπνευστής του «Amsterdam Approach», ενώ έχει συγγράψει και έχει συνεπεληθεί 11 βιβλία.

Μάλιστα, έχει εγχειρήσει και πάρα πολλούς αθλητές μεγάλης αξίας όπως οι: Μάρκο Φαν Μπάστεν, Κριστιάνο Ρονάλντο, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Ρόμπιν Φαν Πέρσι.

Από τα «χέρια» του έχουν περάσει και Έλληνες όπως οι Αντώνης Κόνιαρης, Ιωάννης Παπαπέτρου και τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Μάλιστα, ο τελευταίος είχε μοιραστεί την εμπειρία του στους Betarades στη μεγάλη συνέντευξη, που του είχε γίνει.

Ο -τότε- ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε πρόβλημα στον αστράγαλό του και μετά από ένα χειρουργείο δεν μπόρεσε να το καταπολεμήσει.

Για αυτό, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχε ξανά «νυστέρι». Αυτή τη φορά, αποφάσισε να κάνει το χειρουργείο του στην Ιταλία με τον Νικ Φαν Ντάικ.

Ο Έλληνας αθλητής στους Betarades μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια, καθώς τον χαρακτήρισε ως τον: «καλύτερο στον πλανήτη» στο είδος του! Μάλιστα, είχε τονίσει πως από τότε το πόδι του είναι σταθερό και δεν αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο 74χρονος ορθοπαιδικός χειρουργός θα έχει στα «χέρια» του ακόμα έναν αθλητή, που παίζει στα μέρη μας.

Αναλυτικά, τι είπε ο Κώστας Γαλανόπουλος για τον Νικ Φαν Ντάικ:

«Ήταν ο καλύτερος στον πλανήτη. Ο καλύτερος στον πλανήτη. Μου έλεγαν θα δώσεις λεφτά δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα πας εκεί. Δεν πλήρωσα τίποτα. Μου τα πλήρωσε όλα ο Μελισσάν. Μιλάμε για μία εχγείρηση, που έκανε 40-50 χιλιάρικα. Από τότε το πόδι μου είναι σταθερό».

Δείτε στο 6:39 του παρακάτω βίντεο τι είχε πει ο Κώστας Γαλανόπουλος για τον Νικ Φαν Ντάικ: