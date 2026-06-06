Δεν είναι στο χέρι ούτε του Άρη αλλά ούτε και του Βασίλη Τολιόπουλου κάποια ενδεχόμενη νέα συνεργασία τους.

Λίγες ώρες αφότου ο Βασίλης Τολιόπουλος συνέβαλε ουσιαστικά στην ισοφάριση της σειράς των Τελικών κόντρα στον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό, γεγονός που αναγνώρισε και τόνισε ο Εργκίν Αταμάν πολλάκις μετά το παιχνίδι, κυκλοφόρησε μία είδηση πως ο δρόμος της επιστροφής του 30χρομου γκαρντ στον Άρη που τον εκτόξευση έχει ανοίξει.

Πλην όμως ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο που υπέγραψε πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα όσα γνρίζει το Ole.gr. Άρα ο φιλόδοξος Άρης του Βασίλη Σπανούλη που εκτιμά ιδιαιτέρως τον συνονόματό του και ο οποίος τον επανέφερε με σημαντικό ρόλο στην Εθνική ομάδα, δεν μπορεί να καταβάλει κάποιο ποσό και να τον κάνει εκ νέου δικό του.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατηφόρισε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό έναντι 500 χιλιάδων ευρώ ετησίως. Χωρίς σε αυτό να περιλαμβάνεται κάποια ρήτρα αποδέσμευσης.

Άρα δεν μπορεί να αποχωρήσει και μέχρι τη λήξη αυτού αν δεν δώσει τη συγκατάθεσή του το «τριφύλλι». Ο Τολιόπουλος μπορεί να μην είχε για μεγάλο διάστημα τουλάχιστον τον ρόλο και τον χρόνο συμμετοχής που ήλπιζε ότι θα έβρισκε στον Παναθηναϊκό, πλην όμως αποτελεί μέλος της ομάδας και του ροτέισον. Κομβικό μάλιστα για τις υποχρεώσεις του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αναλόγως με τον άνθρωπο που θα κάθεται στο τιμόνι της ομάδας (υπενθυμίζεται πως ο Αταμάν έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό), θα αποφασιστεί και η στελέχωση του έμψυχου δυναμικού. Για την οποία θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός με όσους έχουν συμβόλαιο. Όλους δηλαδή

Ο Βασίλης Τολιόπουλος βρίσκεται στο πικ της ηλικίας του και της μπασκετικής του καριέρας. Φυσικά και θα ήθελε, όντας ένας ιδιαιτέρως ανταγωνιστικός χαρακτήρας με τσαγανό, να έχει ρόλο σε όποια ομάδα βρίσκεται. Και εκεί θέλουν να ποντάρουν στον Άρη που δεδομένα ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, επιθυμώντας την επιστροφή του στην ομάδα.

Για την ώρα πάντως ο ίδιος ο παίκτης είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στους Τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και την πρόθεσή του να εξελιχθεί σε παράγοντας Χ αυτών, όπως ήταν στο Game 2, ζητώντας έτσι και κατά κάποιον τρόπο με αγωνιστικά κριτήρια και περισσότερες ευκαιρίες.